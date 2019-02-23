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Cinsel istismar sanığı öğretmenin telefonunda, WhatsApp yazışmalarına rastlanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı lisede Y.K.

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı lisede Y.K. isimli kız öğrencisine (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılan M.Y.'nin incelenen cep telefonu kaydında, kız öğrencinin, sanığın kendisine WhatsApp ve SMS'ten gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli mesajlara rastlanmadı. Başka bir okula öğretmen olarak atanan M.Y.'nin avukatı Alparslan Başlıcan, "Müvekkilimin cep telefonu üç kez incelemeye alındı. Son gelen raporda da bu mesajların olmadığı tespit edildi. Mağdurun cep telefonunda yapılan incelemede mesajlara rastlanmamıştı. Sadece mağdurun halasının bahsedilen mesajları gördüğüne dair iddialar var" dedi.
Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017 tarihinde polise giderek, lise öğrencisi kızı Y.K.'nin, eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısı M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan öğrenci, müdür yardımcısı M.Y.'nin, tanıştıkları günden itibaren kendisine anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden uygunsuz mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de durumdan bu sayede haberdar olduğunu öne süren Y.K., "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan, kullanılmayan mescitte beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla iki kez gezdirdi" dedi. Gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y., 29 Haziran 2017 günü sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.Y., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA BAŞLAMADAN VAZGEÇİP, DURUŞMADA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yargılama başlamadan önce şikayetinden vazgeçen liseli Y.K. ve annesi R.K., geçen kasım ayında görülen ilk duruşmada, ikinci kez M.Y.'den şikayetçi oldu. Tutuksuz yargılanan M.Y. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme de M.Y.'ye ait cep telefonunun Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek, mevcut ve silinmiş tüm Whatsapp ve kısa mesajların geçmişe yönelik çıkarılmasını, bir kimsenin WhatsApp hesabının, bir başkası tarafından ele geçirilip kullanılma imkanının fiilen mümkün olup olmadığının rapor edilmesini istedi.
MESAJA RASTLANMADI
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat günü görülen ikinci duruşmada Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen rapor okundu. WhatsApp hesabının bir başkası tarafından ele geçirilerek kullanılmasının mümkün olmadığı bildirilen raporda, sanık M.Y.nin cep telefonundaki WhatsApp hesabı ile SMS kısa mesaj kaydında cinsel içerikli mesajlara rastlanmadığı belirtildi.
'CEP TELEFONU ÜÇ KEZ İNCELENDİ; MESAJ YOK'
Sanık M.Y.'nin avukatı Alparslan Başlıcan, "Müvekkilimin cep telefonu üç kez incelemeye alındı. Son gelen raporda da bu mesajların olmadığı tespit edildi. Mağdurun cep telefonunda yapılan incelemede mesajlara rastlanmamıştı. Sadece mağdurun halasının bahsedilen mesajları gördüğüne dair iddialar var" dedi.

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