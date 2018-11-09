HABER

'Cinsel istismar' sanığı sahte tarikat şeyhi: Bana kumpas kuruldu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

 KONYA'da, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu olan sahte tarikat şeyhi S.I.'nın ( 65) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

'Cinsel istismar' sanığı sahte tarikat şeyhi: Bana kumpas kuruldu (2)- Yeniden

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu olan sahte tarikat şeyhi S.I.'nın ( 65) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istenen S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, ''İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu'' dedi.
​​Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyhin, erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.
'VAAZ VERECEK KİŞİYİ KISKANDILAR'
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I., avukatı ve tanıklar katıldı. S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisi olmadığı zaman vaaz verecek kişiyi atadığını ve bunu kıskananların da şikayette bulunduğunu ileri sürdü. S.I., ''Ben dergahta görev dağılımı yaptım. Benim olmadığım zamanlarda, benim yerime vaaz verecek bir kişi belirlemiştim. Bu beni şikayet edenler, bunu çekemedi. Benim onlarla hiçbir husumetim yok; ama onların bana husumeti var. Bu görev dağılımını kaldıramayıp kıskançlık krizine girdiler'' diye konuştu.
'HARAM OLDUĞUNU SÖYLEDİM'
Kendisi hakkında şikayette bulunanların neden daha önce polise gidip, şikayette bulunmadığını soran S.I., ''Madem ben onları 3- 4 yıldır taciz ediyorum; niye polise gidip, şikayette bulunmadılar? İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu. 8 aydır cezaevindeyim. Bana komplo kurdular, tahliyemi talep ediyorum'' dedi.
AVUKAT: MÜVEKKİLİME İFTİRA ATILMIŞTIR
S.I.'nın avukatı Makbule Yiğit Çavuşoğlu da müvekkiline iftira atıldığını ileri sürerek, ''Dergahta müvekkilim tarafından yapılan görevlendirmeyle müvekkilime duyulan husumet ile müvekkilime iftira atılmıştır. Tahliyesini talep ediyorum'' diye konuştu.
Mahkemede, züccaciyeci S.I.'nın iş yeri komşuları da tanık olarak dinlendi. Tanıklar, S.I.'yı ağabey gibi gördüklerini, dükkanda bu olaylar olsaydı mutlaka görebileceklerini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

​FOTOĞRAFLI

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Samandağ'da 28 kaçak yakalandı/ Ek fotoğraflarSamandağ'da 28 kaçak yakalandı/ Ek fotoğraflar
İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.