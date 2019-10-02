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Cinsel istismar sanığına 11 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 16 yaşındaki A.K.'ye sarkıntılık yaparak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen komşusu Hüseyin B.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 16 yaşındaki A.K.'ye sarkıntılık yaparak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen komşusu Hüseyin B. (61), 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalarda pişmanlık göstermeyen Hüseyin B.'ye herhangi bir indirim uygulanmadı.
Karşıyaka'da geçen yıl, okuldan eve dönen A.K.'yi gören komşuları Hüseyin B., diyabet hastası olduğunu söyleyerek apartmanların merdiveninden çıkarken kendisine yardım etmesini istedi. Hüseyin B., koluna girerek kendisine yardım eden A.K.'ye iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Başta yanlış anladığını düşünen A.K., birkaç gün sonra yine kendisinden yardım isteyen Hüseyin B.'nin aynı davranışı tekrarlaması üzerine durumu ailesine anlattı. A.K.'nin ailesi polise giderek Hüseyin B.'den şikayetçi oldu. A.K.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan Hüseyin B., suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
'SARILMASI GAYET DOĞALDIR'
Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Hüseyin B. katılmadı. Sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamanın gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Müvekkilim yaşlı ve zor yürümektedir. Kendisine yürümek için yardım eden birine sarılması gayet doğaldır. Müvekkilim yanlış anlaşılmıştır ve beraatini talep ediyorum" dedi. Mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın A.K.'ye yönelik eylemi zincirleme olarak gerçekleştirdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B.'nin A.K.'ye yönelik eyleminden dolayı 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin birden fazla olduğu göz önüne alarak cezasının 11 yıl 3 aya çıkartılmasına karar verdi. Sanığın pişmanlık duymaması gerekçesiyle cezasında herhangi bir indirim yapılmadı. Hüseyin B.'nin karar kesinleşinceye kadar tutuksuz kalmasına karar verilerek duruşma bitirildi.

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