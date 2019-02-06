Cinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepki

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2016 yılında 7 yaşında olan Z.D. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan H.G.'ye (28), mahkeme heyeti tarafından 10 yıl hapis cezası verildi. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan H.G., itirazı üzerine, cezası onana kadar tahliye edildi. Karara tepki gösteren çocuğun annesi A.D., "Çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa kızımın psikolojisi bozulur. Benim tek isteğim yeniden tutuklanması" dedi.

Olay, 26 Mart 2016 tarihinde, Kartepe'de meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan Z.D., annesi A.D.'nin ellerini yıkamak için eve girdiği sırada kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine, polis ekipleri ve komşuları küçük kızı aramaya başladı. Sokakta oynayan diğer çocukların anlattıkları da değerlendirilerek yapılan arama çalışmalarında, Z.D. birkaç saat sonra marangozhaneden çıkarken bulundu. Küçük kız ailesine H.G.'nin kendisini marangoz atölyesine götürdüğünü belirterek, burada yaşadığı olayı anlattı. Yapılan doktor kontrolünde Z.D.'nin cinsel istismara uğradığının belirlenmesi ve ailenin şikayetiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan H.G., 1 Nisan'da gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda Z.D. pedagog eşliğinde ifade verirken, komşusu H.G.'nin kendisini marangozhaneye götürdüğünü, bağırarak ağlaması üzerine korkarak kendisini bıraktığını anlattı. Adli Tıp Kurumunun raporuna göre, küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığı ve psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanık H.G.'yi, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 2 yıl ve 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Verilen bu kararın ardından sanık H.G.'nin avukatları davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Temyiz davası devam eden H.G.'nin beraat ya da Yargıtay tarafından cezası onanıncaya kadar tutuksuz yargılanması talep edildi. İstanbul Bölge Adliyesi 20'nci Ceza Dairesi tarafından talebi kabul edilen H.G., 2 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KIZIMA BAĞIRINCA NE OLDUĞUNU ANLATTI'

Çocuğun annesi A.D., karara tepki gösterdi. H.G. ile yeniden aynı mahalle içerisinde olmanın tedirginliğini yaşadıklarını belirten anne A.D., kararın kaldırılmasını istedi. Elini yıkamak için eve girdiği sırada kızının kaybolduğunu anlatan A.D., "2016 yılında, ben elimi yıkamak için içeriye girdim, 5 dakika sonra geri döndüğümde kızımı bulamadım. Bağırdım, etrafta beni duyan olmadı. Korkuyla bütün mahalleyi aradım, sonra mahalledeki bir komşum kızımın gittiği yönü söyledi. O tarafa doğru giderken kızımın geri döndüğünü gördüm, caminin arkasındaki kereste atölyesinden geliyordu. Kızıma 'Neredesin?' diye sordum, cevap vermedi, bağırınca, kızınca ne olduğunu söyledi. O adamın çağırıp götürdüğünü söyledi. Kızım ne için gittiklerini bilmiyordu. O şahsın yanına gittim, 'Ne yaptın kızıma?' diye sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi ve kaçtı. Polise haber verdik, olaydan sonra yakalandı" dedi.

'KARARIN GERİ ALINMASINI İSTİYORUM'

Yaşadığı zor günlerin ardından verilen tutuksuz yargılama kararıyla bir kez daha şoke olduklarını belirten anne A.D., şöyle konuştu:

"Mahkeme sürecinde 10 yıl hapis cezası aldı ama şu an tekrar dışarıya çıktı. İstinaf mahkemesi dışarı çıkmasına karar vermiş. Şu an ben çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa kızımın psikolojisi bozulur. Ya tekrar kızımı kaçırırsa, kötü bir şey yaparsa ve ben kızımın cesedini bulursam ben ne yaparım? Benim tek isteğim yeniden tutuklanması. Şahsa tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu kararın geri alınmasını istiyorum. Yeniden mahalledeki çocuklara yapmayacağını kim bilebilir, başka çocuklara da zarar verebilir. Benim çocuğumun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin."

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