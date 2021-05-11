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Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi

11.05.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, sevgilisinin kız kardeşi 15 yaşındaki C.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Pullukçu hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla, 'Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi

Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nın kardeşi C.N.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı.

ABLASININ DA KENDİSİNİ PARA KARŞILIĞI ERKEKLERLE OLMAYA ZORLADIĞINI İDDİA ETTİ

Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yı da alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. C.N.K., geçen aylarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne, bunun üzerine şikayetçi oldu.

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Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı, olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak, ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek, yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum, küçük kızla hiçbir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi. Abla H.K. da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Pullukçu hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Cinsel istismara uğrayan C.N.K., verdiği ifadesinde, 15 yaşındayken ilk kez İrfan Pullukçu ile ilişkiye girdiğini, ikinci birlikteliğinin ise 2020 yılının haziran ayında olduğunu anlattı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İrfan Pullukçu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Pullukçu, C.N.K. adlı kızla ilişkisinin olmadığını, ablası H.K. ile sevgili olduklarını savundu. İddianamede Pullukçu hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar, 'Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

ABLA H.K.'YA 10 YIL HAPİS İSTENDİ

İddianamede, İrfan Pullukçu ile birlikte tutuklanan C.N.K.'nın ablası H.K. hakkında da 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

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