Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi

Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nın kardeşi C.N.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı.

ABLASININ DA KENDİSİNİ PARA KARŞILIĞI ERKEKLERLE OLMAYA ZORLADIĞINI İDDİA ETTİ

Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yı da alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. C.N.K., geçen aylarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne, bunun üzerine şikayetçi oldu.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı, olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak, ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek, yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum, küçük kızla hiçbir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi. Abla H.K. da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.