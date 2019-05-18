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Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 01:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencisi kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencisi kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fotokopi işiyle uğraşan E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu. Kızların ailelerinin şikayeti ile gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde E.Ö.’ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, devam eden cinsel istismar soruşturması kapsamında ilçede 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

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