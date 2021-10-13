Cinsel istismar suçundan dava açılmıştı! Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bulut Duman katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Tanık olarak dinlenen A.H., Bulut Duman'la Hornet isimli uygulamadan tanıştığını, Duman'ın evine gittiklerini, ilişkiye girdiklerini söyledi. Duman'ın 15 aylık kendi bebeğinin yanında cinsel ilişkiye girmek istediğini dile getiren A.H, Duman'ın kendisinden bebeğe cinsel istismarda bulunmasını istediğini ama cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.

30 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TAŞIYICI ANNEYE YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Söz konusu durumdan rahatsız olarak arkadaşına anlattığını belirten A.H, "Bulut Duman bana mağdurunun annesinin olmadığını, 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını söyledi. Başka bir çocuk da yaptırdığını, onun düşük olduğunu söyledi. Çocuğun annesinin Gürcistanlı taşıyıcı bir anne olduğunu söyledi. Ben ilişki için Bulut'tan para almadım" dedi.

MÜVEKKİLİMDEN 300 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Sanık avukatı tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek "Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin lira talep edilmiştir. 'Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken, tehdit mesajından 3 gün sonra yolda ayağından vurulmuştur. Tehdit mesajından sonra hakkında istismar şikayeti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mağdur avukatı, sanığın beyanı alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.

DUMAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun annesi olarak gözüken A.A.'ya beyanının alınması için davetiye gönderilmesine karar verdi. Tutuksuz sanık Bulut Duman'ın hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bulut Duman'ın Kadıköy'de 7 Kasım 2020'de A.H. ile cinsel ilişkiye girdiği sırada, kendi bebeğine A.H. tarafından cinsel istismarda bulunmasını istediği iddia edildi. İddianamede Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)



