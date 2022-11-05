'Cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı! MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, beraat etti... Davul zurna ile karşılandı

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Cihan Kayaalp ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kayaalp, üzerine isnat edilen "cinsel istismar" suçlamasını reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.

DAVUL ZURNA İLE KAŞILANDI

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları önünde yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Kayaalp, açıklamada bulundu. Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır’da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kayaalp, yanında bulunan insanlarla beraber olduğunu söyledi. 5 yıl Diyarbakır’da destan yazdıklarını ifade eden Kayaalp, “Bölücülerin, FETÖ’cülerin imanını gevrettik. Bununda bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var. Bu komplonun arkasındaki isimleri tek tek biliyoruz. Bu komplo kurulurken nasıl planlandığı, niçin şahsım itibarsızlaştırılmak istendiği, kimler kurtarılmaya çalışıldığı hepsini biliyoruz” dedi.

"İSİMLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

“Milliyetçi camiayı Diyarbakır’da bitirmek için bu komployu kurdular” diyen Kayaalp, “Diyarbakır’da elde ettiğimiz başarıları yok etmek için bunu yaptılar. Bugün bunu kısa bir açıklama olarak yerine getirdim. Ama birkaç gün sonra isimler açıklayacağımız, kimler komplonun neresindeydi hepsini geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyetinde adaletin olduğuna herkes bir kere daha şahitlik etti” ifadelerinde bulundu.

İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLMİŞTİ

Cihan Kayaalp'in haziran ayında tutuklandığı sıralarda MHP de, il başkanlığını feshetmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." demişti

