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  4. Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi

26.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın davasının ikinci celsesi Sakarya 1.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın davasının ikinci celsesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti davayı ileri bir tarihe erteledi.
12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Fatih Şağban’ın davasının ikinci celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ’Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, ’Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ikinci duruşması görüldü. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katıldı. Sanık avukatları, duruşma öncesinde sundukları ses kayıtlarında mağdurun annesi ve halasının para istediklerinin mevcut olduğunu belirterek, konuşmaların dökümünü talep etti. Çocuğun çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten sanık avukatı, konuya ilişkin 14 tanık olduğunu ve tanıkların dinlenmesi beyanında bulundu. Sanık ve mağdur avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 14 tanığın dinlenilmesinde yargı sürecinin uzayacağını göz önünde bulundurarak tanık sayısının makul bir sayıya düşürülmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs tarihine erteledi.

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