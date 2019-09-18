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Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadını parkta spor yaparken darbettiği, başka bir kadını taciz ettiği ve 18 yaşından küçük bir kıza da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilen davalara ilişkin karar duruşmasına tutuksuz sanık Davut Kahraman katılmadı.

Sanık ve müşteki avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, hamile kadına saldırı ve hakaret suçlamasından 16 ay hapis cezası verdiği sanığa, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve N.Ç.'ye sarkıntılık ve hakaret suçlarından da 7 yıl 7 ay ceza verdi.

Mahkemenin cezasında indirim uygulamadığı sanık, toplamda 8 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmiş, olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış ancak saldırgan olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren polis, Davut Kahraman'ı gözaltına almış, suçunu itiraf eden zanlı tutuklanmış ancak aralık ayında görülen duruşmada adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darp dava hamile kadın Manisa

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