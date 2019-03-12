HABER

Cinsel istismar ve şantaj suçlamasıyla yargılanan veteriner hekim beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 35 yaşındaki kadını çiftlik evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki veteriner hekim karar duruşmasında beraat etti.Edinilen bilgiye göre 2017 yılında 35 yaşındaki M.K.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 35 yaşındaki kadını çiftlik evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki veteriner hekim karar duruşmasında beraat etti.
Edinilen bilgiye göre 2017 yılında 35 yaşındaki M.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki veteriner hekim U.G., karar duruşmasında beraat etti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan U.G., “25 Kasım 2017 tarihinde üzerime atılan iftira da dün karar günüydü. Yaklaşık 16 aydır insanı maddi-manevi her anlamda yıpratan bu zorlu süreçte mutlu sona şükürler olsun ki ulaştık. Olay ilk duyulduğu andan itibaren bu asılsız iftiraya sarılarak, insanlıktan nasibini almamış bazı insanları, bana ve aileme yamalı yalanlarıyla yaftaları yakıştırmaya çalışanları ve bire bin katanları pas geçerek şunları söylemek istiyorum. Çaycuma’nın yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak insanlara ve insanlığa saygı duymayan hiç bir kişinin, gücün karşısında boyun bükmedim, kendimi o şahsın ne parasına ne de makamına satmadım, doğrunun ve mazlumun yanında oldum, doğru bildiğimi ve hissettiklerimi tüm açık yürekliliğim ile söyledim hatta bazen haykırdım ve hatta o kadar baskılara, mobbinglere uğradım ki şahsıma yakışmayacak dozlarda ve şekilde haykırdım ancak şuna inanınız ki, gönüllü körler ve gönüllü sağırlar karşısında yapabileceğiniz çok bir şey olamıyor bazen ve aklanana kadar o ağır bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Bu zor süreçte çok şeyler öğrendim, tanıdığım kişileri tekrar tanıdım, susmayı ve sabrı öğrendim, dinlemeyi öğrendim, sorgulamayı öğrendim, her ağlayana ve her gülene güvenmemeyi öğrendim, düşmekten korkmamayı öğrendim, bazı değerlerin değerini öğrendim evet kaybettim gibi gözüksem de aslında çok şey kazandım. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten doğruysanız, hata yapmış bile olsanız sonuçta tüm yalan, iftira ve kumpaslara rağmen kazanıyorsunuz. Bir şeyleri yaşamanız gerekiyorsa ona engel olmanız bazen mümkün olmuyor ve bunun zeka ile falan da alakası yok gerçekten. Sonuç olarak, o insanları pas geçerek ve Allah’a havale ederek bu zor süreçte yanımda olan başta aileme, meslektaşlarıma, gerçek dostlarıma, sevenlerime, yoldaşlara ve gönüldaşlara, kalbinde bir nebze merhamet ve iyilik olan insanlara, hayatı sadece paraya ve güce endekslemeyenlere, cesur insanlara, yiğit insanlara ve bana süreçte teveccüh gösterip moral veren herkese ama herkese canı gönülden teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu yolda bilgileri, emekleri ve dostluklarıyla yanımda olan avukatlarıma teşekkürü borç bilirim” ifadelerine yer verdi.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
11,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı11,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Üniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyorÜniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.