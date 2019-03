Cinsel istismar ve şantaj suçlamasıyla yargılanan veteriner hekim beraat etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 35 yaşındaki kadını çiftlik evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki veteriner hekim karar duruşmasında beraat etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan U.G., “25 Kasım 2017 tarihinde üzerime atılan iftira da dün karar günüydü. Yaklaşık 16 aydır insanı maddi-manevi her anlamda yıpratan bu zorlu süreçte mutlu sona şükürler olsun ki ulaştık. Olay ilk duyulduğu andan itibaren bu asılsız iftiraya sarılarak, insanlıktan nasibini almamış bazı insanları, bana ve aileme yamalı yalanlarıyla yaftaları yakıştırmaya çalışanları ve bire bin katanları pas geçerek şunları söylemek istiyorum. Çaycuma’nın yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak insanlara ve insanlığa saygı duymayan hiç bir kişinin, gücün karşısında boyun bükmedim, kendimi o şahsın ne parasına ne de makamına satmadım, doğrunun ve mazlumun yanında oldum, doğru bildiğimi ve hissettiklerimi tüm açık yürekliliğim ile söyledim hatta bazen haykırdım ve hatta o kadar baskılara, mobbinglere uğradım ki şahsıma yakışmayacak dozlarda ve şekilde haykırdım ancak şuna inanınız ki, gönüllü körler ve gönüllü sağırlar karşısında yapabileceğiniz çok bir şey olamıyor bazen ve aklanana kadar o ağır bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Bu zor süreçte çok şeyler öğrendim, tanıdığım kişileri tekrar tanıdım, susmayı ve sabrı öğrendim, dinlemeyi öğrendim, sorgulamayı öğrendim, her ağlayana ve her gülene güvenmemeyi öğrendim, düşmekten korkmamayı öğrendim, bazı değerlerin değerini öğrendim evet kaybettim gibi gözüksem de aslında çok şey kazandım. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten doğruysanız, hata yapmış bile olsanız sonuçta tüm yalan, iftira ve kumpaslara rağmen kazanıyorsunuz. Bir şeyleri yaşamanız gerekiyorsa ona engel olmanız bazen mümkün olmuyor ve bunun zeka ile falan da alakası yok gerçekten. Sonuç olarak, o insanları pas geçerek ve Allah’a havale ederek bu zor süreçte yanımda olan başta aileme, meslektaşlarıma, gerçek dostlarıma, sevenlerime, yoldaşlara ve gönüldaşlara, kalbinde bir nebze merhamet ve iyilik olan insanlara, hayatı sadece paraya ve güce endekslemeyenlere, cesur insanlara, yiğit insanlara ve bana süreçte teveccüh gösterip moral veren herkese ama herkese canı gönülden teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu yolda bilgileri, emekleri ve dostluklarıyla yanımda olan avukatlarıma teşekkürü borç bilirim” ifadelerine yer verdi.