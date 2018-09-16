Cinsel istismara karşı küresel mücadele

Sadece Almanya'da cinsel şiddete hedef olmuş yaklaşık 1 milyon çocuk olduğu tahmin ediliyor. Çocuklukları çalınan cinsel şiddet mağdurlarının büyük bir kısmı okullarını, eğitim hayatlarını yarıda kesmek zorunda kalıyor. Cinsel istismarın yol açtığı psikolojik sorunlar ve fiziksel hastalıklarla baş etme mücadelesi bu kişileri kimi zaman yoksullukla da karşı karşıya getirebiliyor.

Cinsel istismara maruz kalmış olanlar ve cinsel şiddete karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tecrübelerini, farkındalık yaratmaya dönük faaliyetlerini paylaştı, işbirliği önerilerini ele aldı.

Çocukluklarında uğradıkları cinsel şiddete rağmen hayata tutunmayı başaranlardan oluşan Bağımsız Mağdurlar Konseyi'nin ev sahipliğinde yapılan kongreye 12 ülkeden 250'yi aşkın kişi katıldı.

Berlin'de "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen "MitSprache" kongresinde işte bu sorulara yanıt arandı, çocukları hedef alan cinsel şiddete karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmek için atılabilecek adımlar tartışıldı.

Çocuklar ve gençler cinsel şiddetten nasıl korunmalı? Cinsel istismarın önlenmesinde ailelere, topluma, kurumlara ve hükümetlere ne tür görevler düşüyor?

Alman Aile Bakanı Franziska Giffey, Almanya'da sadece 2017 yılında resmi rakamlara göre 11 bin 500 çocuğun cinsel istismara uğradığını, gerçek rakamların ise bundan çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Giffey, "Bu suçların işlenmesine biz toplum olarak göz yumduk, gelecekte cinsel istismarın önlenmesi için de tüm toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" dedi.

"Toplumsal ve dini tabuların arkasına sığınılmamalı"

DW Türkçe'ye konuşan Federal Alman Hükümeti'nin Cinsel İstismarla Mücadele Sorumlusu Johannes-Wilhelm Rörig, 2010 yılında gün ışığına çıkan kiliselere bağlı eğitim kurumlarındaki cinsel istismarın Almanya'yı derinden sarstığını, bunun üzerine çocukların cinsel şiddetten korunması, mağdurlara da destek olunması için önemli çalışmalar başlatılarak adımlar atıldığını söyledi. Benzer acıların başka ülkelerde de yaşandığına dikkat çeken Rörig,"Hangi dine mensup olursak olalım ortak hedefimiz çocukları korumak olmalıdır"dedi.

Rörig, cinsellik hakkında konuşmakta zaten güçlük çeken dini kurum sorumlularıyla cinsel istismar konularında konuşmanın çok daha güç olduğunu söyledi. Almanya'da göçmenler ve Müslümanların temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını anlatan Röring, toplumun tüm kesimlerinin cinsel istismarla mücadelede daha aktif olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.