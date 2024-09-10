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  4. Cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti! Sıla bebek beyin kanaması geçirdi, anne ile 1 kişi gözaltında

Cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti! Sıla bebek beyin kanaması geçirdi, anne ile 1 kişi gözaltında

10.09.2024 18:20
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Narin'in acı olayı tüm ülkeyi yasa boğarken Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden de kötü haber geldi. Ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi B.Y. ile 1 kişi gözaltına alındı. Sıla Y.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti! Sıla bebek beyin kanaması geçirdi, anne ile 1 kişi gözaltında

Türkiye'de kötü haberler peş peşe geliypr. Bu kez Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun entübe edildiği haberi ülkeyi yasa boğdu.

Malkara'da yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne B.Y ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Anne B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ Malkara
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