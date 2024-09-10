Cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti! Sıla bebek beyin kanaması geçirdi, anne tutuklandı

Tekirdağ'da küçük bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ajanslarda yer alan haberde darp edilen 2 yaşındaki bebeğin beyin kanaması geçirdiği durumunun kritik olduğu aktarıldı. Olayda anne ve bir kişi gözaltına alındı.

"KOMŞU DÜŞÜRDÜ"

Malkara'da yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ANNE TUTUKLANDI!

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır