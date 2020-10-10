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  4. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 3 yaşındaki R.E., sessiz sedasız toprağa verildi

Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 3 yaşındaki R.E., sessiz sedasız toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden ve doktorların cinsel istismara uğradığını fark ettiği 3 yaşındaki R.E.Ş., sessiz sakin toprağa verildi. Anne Z.B.Y. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’nin tutuklandığı soruşturma kapsamında elde edilen deliller ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Geçen şubat ayında kalp ameliyatı geçiren 3 yaşındaki R.E.Ş., 3 gün önce evde rahatsızlandı. Anne Z.B.Y., birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. ile birlikte, oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. R.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muayene sırasında doktorlar, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceğini fark edip, polise haber verildi. Anne Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Z.B.Y. ve B.Ç., 'nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.
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DELİLER İNCELENİYOR

R.E.Ş.'nin ölümüyle ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Elde edilen deliller, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tutuklanan anne Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç.'nin cezaevinde, tek kişilik hücreye koyuldukları öğrenildi.
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TOPRAĞA VERİLDİ

R.E., Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından annesinin yakınları tarafından alınarak, Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlığı’na toprağa verildi. Küçük çocuğun mezarının etrafı, taşlarla çevrildi.

DHA

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