HABER

Cinsel istismara uğradığını öne süren çocuk intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

ADANA'da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren M.C.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren M.C. (15) adlı erkek çocuk, tarihi Taşköprü'ye çıkıp, intihara kalkıştı. Kendisine ailesinin inanmadığını, yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve durumu anlattığı okul yöneticileriyle de problemler yaşadığını öne sürerek kendisini Seyhan Nehri'ne bırakan M.C., kayıkçılar tarafından kurtarıldı. Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den vücudunu nehre doğru sallandıran M.C. adlı çocuğu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile müzakereci polisler M.C.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Çevrede kayıkçılık yapan bir grup da M.C.'nin nehre atlama ihtimaline karşın polis ekiplerinin yönlendirmesiyle köprü altına gizlendi. Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten M.C. daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de M.C.'nin şikayeti hakkında çalışmayı sürdürdüklerini, bu olayın çözümünün intihar olmadığını dile getirdi. İstismara uğradığına ailesine inandıramadığını, ancak yaşadığı mahallede bu durumu herkesin bilerek kendisiyle dalga geçtiğini ileri süren M.C., konuyu anlattığı okul yöneticileriyle de problem yaşadığını, Faruk isimli öğretmeninin olay yerine gelmemesi halinde intihar edeceğini bildirdi. Müzakereci polisler de M.C.'nin şikayetleri hakkında ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. 'ANNEM BANA DEĞİL, KARDEŞİNE İNANIYOR' Polisin ikna çabalarına direnen M.C., "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti" diye konuştu. KAYIKÇILAR KURTARDI Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Kıyıdaki bazı vatandaşlar kıyafetlerini çıkararak suya girmeye çalıştı. Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen M.C.'yi kurtardı. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşlar, yaşananları an be an cep telefonlarıyla kaydetti. Okul yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Keçiören’de Ramazan’ın ilk gününde muhteşem Azerin konseriKeçiören’de Ramazan’ın ilk gününde muhteşem Azerin konseri
Karadeniz yaylaları yaza hazırlanıyorKaradeniz yaylaları yaza hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.