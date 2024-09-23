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  4. Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesinden dikkat çeken açıklama: ‘Kafasını yere vurdular’’

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesinden dikkat çeken açıklama: ‘Kafasını yere vurdular’’

23.09.2024 16:01
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23.09.2024 16:01
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Türkiye, Tekirdağ’da cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeği son durumunu merak ediyor. Yapılan istismara göz yuman annenin de dahil olduğu 5 kişinin tutukluluk halleri devam ederken, Teyze Elif Akyüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 15 gün önce komşunun çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

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Anne Bakiye Y., olaya göz yumduğu ortaya çıkarken, diğer şüpheliler de olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk halleri sürüyor.

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SILA BEBEĞİN TEYZESİ: ‘‘KAFASINI YERE VURDULAR DÖVDÜLER’’

Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Teyze Aslı Tatar ve Elif Akyüz, Sıla bebeğin son durum hakkında bilgi verdi.

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Teyze Elif Akyüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla Bebeğin durumu. Bakiye denilen şahıs ilk bizi aradığında parkta Sıla'nın kafasını yere vurdular dövdüler diye aradı. Sıla yoğun bakımda Açelya'yı da yurda aldılar dedi. Karakolda bana söylüyorlar ayın 2'sinde kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdiğinde komşusunun çocuğunun bebeği darp ettiğini söylediğini belirttiler”

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‘‘ÇOCUĞUNU DÖVEN İNSANIN EVİNDE SENİN NE İŞİN VAR’’

Teyze Akyüz açıklamanın devamında ise, “Daha sonra ben gittiğimde şurası Kani'nin evi şurası da Sanlı'nin evi dediler. O sırada da Bakiye, Kani'nin evinde daha sonra beni dışarıda görünce polis diye bağırmaya başlıyor. Ve benden şikayetçi oluyor. Polis ise soruyor çocuğunu döven insanın evinde senin ne işin var diye. Bu şekilde bu düğüm çözülmeye başlıyor. Bu işte en ufak şekilde parmağı olan kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz” diye ifade etti. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tekirdağ Malkara bebek
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