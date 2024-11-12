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Cinsel istismara uğrayıp hayatını kaybeden Sıla bebek soruşturmasında üvey baba için tahliye kararı! Yine de cezaevinden çıkamayacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.11.2024 13:44
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Türkiye'nin uzun süre gündeminde kalan Sıla bebekle ilgili yeni gelişme yaşandı. İstismar edildikten sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek davasında üvey baba için tahliye kararı çıktı. Ancak üvey babanın başka suçundan dolayı tutukluluğu devam edecek. Soruşturmada ise şu anda toplam 4 tutuklu bulunuyor.

Cinsel istismara uğrayıp hayatını kaybeden Sıla bebek soruşturmasında üvey baba için tahliye kararı! Yine de cezaevinden çıkamayacak

Sıla bebek davası, yaşanan sıcak gelişmelerin ardından yeniden gündem oldu. Küçük bebeği istismar eden canilerle ilgili davada henüz iddianame hazırlanmadı. Ancak bugün üvey babanın tahliye edilmesi kararı tepkilere neden oldu.

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TAHLİYE KARARI VERİLDİ ANCAK TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Sıla bebeğin üvey babası hakkında Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapor doğrultusunda bu suçlama yönünden tahliyesine karar verildi ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor. Söz konusu şüpheliyle ilgili yargılama süreci de devam ediyor.

Şu anda bebeğin ölümünden ve istismarından sorumlu tutulan anne ve ikisi 18 yaş altı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 kişi tutuklu, yine başka bir suçlama bakımından da üvey baba dahil 4 kişi tutuklu bulunuyor.

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Tekirdağ adliyesini konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

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Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır.

HALA TUTUKLULAR

Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

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Anne’nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.

BAŞKA DOSYADAN TAHLİYE

Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A’nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö’nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir.

Şüpheli S.Ö’nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y’nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A’nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

Kamuoyunda Sıla Yeniçeri’nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır.

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Tekirdağ çocuk istismarı istismar sıla
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