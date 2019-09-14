Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı

Bartın’da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs yakalanarak Bartın Cezaevine teslim edildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından içkili eğlence yerlerinin bulunduğu Merkez İlçe Gürgenpınar, Terkihaliller ve Karasu köyleri ile Kozcağız beldesi dahilinde bulunan 5 eğlence yerinde denetim yapıldı. Takviye olarak diğer ilçelerden getirilen ekiplerle birlikte oluşturulan 30 ekiple eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmeye sigara izmariti ve kül tablası bulunmasından, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yasa gereği yapmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahsın yakalanarak Bartın Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



