HABER

Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Bartın’da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.

Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı

Bartın’da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs yakalanarak Bartın Cezaevine teslim edildi.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından içkili eğlence yerlerinin bulunduğu Merkez İlçe Gürgenpınar, Terkihaliller ve Karasu köyleri ile Kozcağız beldesi dahilinde bulunan 5 eğlence yerinde denetim yapıldı. Takviye olarak diğer ilçelerden getirilen ekiplerle birlikte oluşturulan 30 ekiple eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmeye sigara izmariti ve kül tablası bulunmasından, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yasa gereği yapmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahsın yakalanarak Bartın Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı

Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı
Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandıKahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.