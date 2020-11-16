HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinsel istismarda bulunduğu gencin intiharına neden olan sanığa 26 yıl hapis

Cinsel istismarda bulunduğu gencin intiharına neden olan sanığa 26 yıl hapis

16.11.2020 18:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan (68) tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Gencin intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan, ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale’de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7. ve karar duruşması bugün görüldü. Hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Sanık, mahkeme heyeti tarafından 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yıldır ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu
Yaklaşık 1.5 yıldır devam davada kararın açıklanmasının ardından Yıldır ailesi adliye önünde büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarına boğulan acılı aile, "Emre için bugün güneş doğdu" diye bağırdı. Anne Yıldır ve Emre’nin ablaları birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşlarına boğuldu.

“Bu dava tüm mağdur çocuklara umut ışığı olsun”
Avukat Merve Uçanok, “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından beri bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Meslektaşım Beyza Demir ile beraber karar celsesine katıldık. Nihayet bir karar verildi ve sona gelindi. Sanık hakkında 26 yıl hapis cezası kararı verildi. İndirim uygulanmadı, sanığın tutukluluk hali de devam ediyor. Biz mutluyuz, çünkü suçun sanık tarafından işlendiğinin tespiti ve sanığın cezalandırılması bizim için önemliydi. Emre hayattayken başlatmıştı bu hukuk savaşını ve annesine ’Anne ben kirlendim, lekelendim, yıkanıyorum yıkanıyorum ama temizlenemiyorum’ diyordu. ’Anne benim için artık güneş doğsun’ diyordu. ’Artık adalet sağlansın’ diyordu. Evet bugün adalet sağlandı, geç oldu belki ama sonunda adalet sağlandı. Emre aramızda yok ama adalet sağlandığı için Emre mezarında rahat uyuyacak. Bu dava tüm mağdur çocuklara umut ışığı olsun. Bunu canıgönülden diliyorum" dedi.
Ses kaydı ile ilgili değerlendirmelerden mahkeme kararının gerekçesinde bahsedileceğini belirten Avukat Merve Uçanok, gerekçeli karar yazıldığında sonucu göreceklerini söyledi.
Güçlükle ayakta duran acılı anne Hülya Oya Yıldır ise, davanın başından sonuna kadar yanında olan herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandıAğrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay için harekete geçildi: Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve...

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.