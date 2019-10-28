Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

