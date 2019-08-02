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'Cinsel istismar'dan aranan şüpheli, jandarmayı görünce boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

İZMİR- Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli cinsel istismar'dan 10 yıl 10 ay hapse mahkum edilen, firari Mustafa Okan Özbek, Antalya'da gözaltına alındı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - İZMİR- Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli cinsel istismar'dan 10 yıl 10 ay hapse mahkum edilen, firari Mustafa Okan Özbek, Antalya'da gözaltına alındı. Özbek, jandarmanın geldiğini görünce jiletle kendi boğazını kesti.
Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Okan Özbek'in, ilçedeki 5 yıldızlı otelde animatör olarak çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, işe giriş bildirgesinin kendilerine ulaşmasından sonra adresini belirledikleri firari Mustafa Okan Özbek'in oturduğu eve baskın yaptı. Jandarmaya direnen Özbek, bu sırada kendisini banyoya kilitleyip, jiletle boğazını kesti. Banyo kapısını kırarak, içeri giren ekipler, Özbek'i gözaltına aldı. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Okan Özbek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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