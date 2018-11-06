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Cinsel istismardan mahkum olan sanıkların temyiz başvurusu reddedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

AYDIN İncirliova ilçesi çiftlik evindeki 'cinsel istismar davası'nın 28'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılan iki tutuklu sanığının aldıkları mahkumiyetin bozulması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptıkları temyiz başvurusu reddedildi.

Cinsel istismardan mahkum olan sanıkların temyiz başvurusu reddedildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN İncirliova ilçesi çiftlik evindeki 'cinsel istismar davası'nın 28'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılan iki tutuklu sanığının aldıkları mahkumiyetin bozulması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptıkları temyiz başvurusu reddedildi. Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararının yerinde olduğunu belirtti.
İncirliova ilçesinde, Tanju Akdoğan adlı erkeğe alkollüyken cinsel istismarda bulunup, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak 1 hafta boyunca istismarı sürdürdükleri gerekçesiyle 28 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Tütüncüoğlu (42) ve Murat Aydın (34), kararın bozulması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptıkları temyiz başvurusu, reddedildi.
İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan Tanju Akdoğan, 22 Şubat 2016 tarihinde, arkadaşı Murat Aydın ve Mehmet Tütüncüoğlu ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi Mehmet Tütüncüoğlu, Murat Aydın ile birlikte, iddiaya göre Tanju Akdoğan'a cinsel istismarda bulundu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen Murat Aydın ve Mehmet Tütüncüoğlu., Tanju Akdoğan'ı tehdit ederek cinsel istismara 1 hafta boyunca devam etti. Tanju Akdoğan jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan Murat Aydın ve Mehmet Tütüncüoğlu hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçlarından dava açıldı. Yaklaşık 1 yıl süren yargılamanın ardından 19 Ocak 2017'de, suçun sabit bulunmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verildi. Mağdur Tanju Akdoğan'ın avukatı Tuğçe Torun kararın bozulması için temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin yeterli şekilde tartışılıp, hükme esas alınmadığı gerekçesiyle Kasım 2017'de kararı bozdu.
DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davanın ilk duruşmasında, iki sanık tutuklandı. Savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk hallerinin devamını istediği sanıklar için, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıldan 31.5 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10.5 ila 36.5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu. Mağdur avukatı Tuğçe Torun, sanıklara üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.
SUÇLU BULUNDULAR
Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 25 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında savunma yapan Murat Aydın ve Mehmet Tütüncüoğlu, çiftlikte Tanju Akdoğan'ın kendileriyle isteyerek cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek, görüntüleri ise sonra pişman olup şikayette bulunur düşüncesiyle çektiklerini öne sürdü, beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti bu kez her iki sanığa da 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Murat Aydın ve Mehmet Tütüncüoğlu avukatları aracılığıyla, kendilerine verilen 28 yıl 9'ar ay hapis cezası kararının bozulması talebiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın yerinde olduğunu belirtti. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere başvuruyu reddetti.
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Cinsel istismardan mahkum olan sanıkların temyiz başvurusu reddedildi

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