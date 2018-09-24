Cinsel istismardan tutuksuz yargılamaya protesto

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen apartman görevlisinin tutuksuz yargılanması, çocuk istismarıyla mücadele derneklerince protesto edildi.

Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri "Çocuk istismarı önlenebilir sen de destek ol" yazan pankart açtı.

"İstismar felakettir sesiz kalma", "Çocuk istismarına 'dur' de", "Tacizi affetme vicdanını kirletme" ve "Çocuk susar sen susma" yazılı dövizler taşıyan grup, çocuklara istismarda bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde çok sayıda çocuk istismarı davasının görüldüğünü belirten Özkan, "Çocuklar defalarca dinleniyorlar. İdam çözüm değil. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. 'Çocuğun üstün yararına' ilkesinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz." dedi.