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Cinsel istismardan tutuksuz yargılamaya protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen apartman görevlisinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi - UCİM Başkanı Saadet Özkan: - "İdam çözüm değil. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. 'Çocuğun üstün yararına' ilkesinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz" - "Cinsel istismarcıların dışarıda nefes almalarını ve aramızda dolaşmalarını değil, tutuklu yargılanmalarını bekliyoruz"

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen apartman görevlisinin tutuksuz yargılanması, çocuk istismarıyla mücadele derneklerince protesto edildi.

Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri "Çocuk istismarı önlenebilir sen de destek ol" yazan pankart açtı.

"İstismar felakettir sesiz kalma", "Çocuk istismarına 'dur' de", "Tacizi affetme vicdanını kirletme" ve "Çocuk susar sen susma" yazılı dövizler taşıyan grup, çocuklara istismarda bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde çok sayıda çocuk istismarı davasının görüldüğünü belirten Özkan, "Çocuklar defalarca dinleniyorlar. İdam çözüm değil. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. 'Çocuğun üstün yararına' ilkesinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla ilgili ellerinde Adli Tıp Kurumu raporu bulunduğuna işaret eden Özkan, buna göre, nitelikli cinsel istismarın söz konusu olduğunu iddia etti.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun böbrek hastası olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar acı çekiyorlar. Duruşmalardan avukatlarımız bile gözyaşları içinde çıkıyor. Biz ağlamaya doyamadık. Bu ülkenin insanları susmayacak. Eylül öldü, Sedanur öldü, Leyla öldü. Çocuklar ölmesin, parklarda bahçelerde oynasınlar. Çocukların yeri adliye koridorları değil, annelerinin kucakları."

- "Çocuklar vatandır"

"Çocuklar vatandır, çocuklardan başka geleceğimiz yok." diyen Özkan, çocukları korumak ve acılarını dindirmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Özkan, "Cinsel istismarcıların dışarıda nefes almalarını ve aramızda dolaşmalarını değil, tutuklu yargılanmalarını bekliyoruz. Çocuk istismarcılarının tutuksuz yargılanmasını değiştirmek zorundayız. Cinsel istismarcıların tutuklu yargılanması için özel bir yasa çıkartılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından duruşmayı takip etmek üzere adliye binasına girdi.

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), geçen yıl mayıs ayında evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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