Cinsel istismardan yargılanan emekli öğretmen: Bu kadar haysiyetsiz değilim

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde görev yaptığı dönemde 9 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 81 yıla kadar hapsi istenen emekli öğretmen A.A.A.'nın (58) yargılanmasına başlandı. Duruşmada hakkında suçlamaları kabul etmeyen A.A.A., "31 yıllık eğitim ve öğretim hayatımda öğrencilerime kendi çocuklarım gibi baktım. Ben bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz değilim" dedi.

Olay, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında, Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. O dönem sınıf öğretmenliği yapan, evli ve 3 çocuk sahibi A.A.A., iddiaya göre, okuldaki bazı kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Aynı yıl A.A.A.'nın emekli olmasının ardından bazı öğrenciler, öğretmenleri Fatma Ö.'ye uğradıkları istismarı anlattı. Fatma öğretmenin ihbarı üzerine emekli öğretmen A.A.A. hakkında, 12- 14 yaşlarındaki M.N., S.T., D.B., N.K., S.Ü., H.D., S.G.B., E.S.Ö. ve C.E.Ş. isimli 9 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu emekli öğretmen A.A.A., geçen yılın Eylül ayında, Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A.A. hakkında, TCK'nın çocuğun cinsel istismarını içeren 103'üncü maddesi kapsamında 9'ar kez, 8 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'BU KADAR KARAKTERSİZ DEĞİLİM'

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.A.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin avukatları da katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, CHP Kadın Kolları ve İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmaya, tanıkların ifadelerinin okunmasıyla başlandı. Mahkeme heyeti, ifadelerin okunmasının ardından tutuklu sanık A.A.A.'ya, hakkındaki suçlamaları sordu. A.A.A., "Hakkımdaki suçlamalar kesinlikle doğru değildir. 31 yıllık eğitim ve öğretim hayatımda öğrencilerime kendi çocuklarım gibi baktım. Ben bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz değilim" dedi.

A.A.A.'nın avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartları uygulanarak, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, A.A.A.'nın tutuklu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

SAADET ÖĞRETMENDEN FATMA ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR

Davayı takip etmek için Tokat'a gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Davayı yakından takip edeceklerini belirten Özkan, olayın ortaya çıkmasını sağlayan Fatma öğretmene teşekkür etti. Özkan, "Diyorum ki çocuklar, vatandır; karanlık ise ışığın yokluğudur. Çocuklarımızın hayatlarını karartan bu insanlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız. Bizler eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu çocukların geleceği nasıl aydınlık olabilir? Nasıl sağlıklı meslek sahibi olabilirler?'' diye konuştu.

'İSTİSMARA SESSİZ KALMAYALIM'

Böyle olaylara her yerde rastlamanın mümkün olduğunu kaydeden Özkan, şunları söyledi:

''Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde bu sorun var. Bizim burada yapmamız gereken çocukların sesini duyurmak. Okullardaki öğretmenlere sesleniyorum. Valilikler bununla ilgili genelgeler yayımlıyorlar. Devletin kademeleri bunlarla ilgili 'Çocuklarınızın başına, öğrencilerinizin başına böyle bir durum geldiğinde yetkili makamlara bildirin' diyorlar. Yetkili makamlara bildirmediğinizde açıkça söylüyorum, bulundukları okullarda, kurumlarda, bulundukları yerlerde çocuklar bu durumu yaşıyorlarsa ve bu durumu bildirmiyorlarsa suç işliyorlar. Vatanlarına ihanet ediyorlar. Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Bizim bu memleketin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Çocukları görmezden, duymazdan gelmeyin, kendi mahkemenizi kurmayın. Bu ülkenin mahkemeleri, yargıçları var. Bu ülkenin bütün sisteminde çocukları koruyacak mekanizmalar ve yasalar var. Çocuklarımıza istismar bir felakettir, istismara sessiz kalmayalım. Lütfen bu çocukları hep birlikte koruyalım.''