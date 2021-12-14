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  4. Cinsel istismardan yargılanıyordu! Tutuklama kararı çıkınca firar etti

Cinsel istismardan yargılanıyordu! Tutuklama kararı çıkınca firar etti

14.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 16 yaşındaki erkek çocuğu E.D.'ye nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen muhtar azası Alpay Çömez (35), savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine firar etti. Çömez, yarım saat sonra saklandığı evde jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Cinsel istismardan yargılanıyordu! Tutuklama kararı çıkınca firar etti

Efeler ilçesinin kırsal Terziler Mahallesi'nde yaşayan ve muhtar azası olduğu öğrenilen Alpay Çömez, iddiaya göre, geçen hafta otomobiline bindirdiği 16 yaşındaki E.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Evli, bir çocuk babası Çömez, başka tarihlerde tekrar cinsel istismarda bulunmak istediği E.D.'yi bu isteğini geri çevirmesi üzerine tehdit etmeye başladı.

E.D., durumu ailesine anlattı. E.D.'nin ailesi bunun üzerine Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Çömez, hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılığın bu kararı üzerine Çömez, dün avukatıyla adliyeye gidip, savcıya ifade verdi.

SİGARA ALMA BAHANESİYLE KAÇTI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çömez, yarım saat sonra Orta Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenip, yakalandı. Çömez, jandarma tarafından Aydın E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

DHA

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cinsel istismar Aydın
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