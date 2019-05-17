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Cinsel istismarı gizleyen piskopos istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Papa Francis, cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hakkında soruşturma başlatılan Brezilyalı piskopos Vilson Dias de Oliveira’nin istifasını kabul etti.Cinsel istismarda bulunan bir papazı koruduğu iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Brezilya’nın Limeira piskoposu Vilson Dias de Oliveira’nin istifası Papa Francis tarafından kabul edildi.

Papa Francis, cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hakkında soruşturma başlatılan Brezilyalı piskopos Vilson Dias de Oliveira’nin istifasını kabul etti.

Cinsel istismarda bulunan bir papazı koruduğu iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Brezilya’nın Limeira piskoposu Vilson Dias de Oliveira’nin istifası Papa Francis tarafından kabul edildi. İddiaya göre, piskopos cinsel istismarla suçlanan bir papazı korudu. Piskopos ayrıca polise, Nisan ayında şahsi kullanımı için bağış parasını zimmetine geçirdiğini de itiraf etti. Piskoposluğun web sitesinden yayınlanan istifa mektubunda Dias de Oliveira, "Limeira’daki kiliseye, bana ve diğer cemaate karşı saldırılar belirdi. Piskoposluğun iyiliği için böyle bir yol izledim.” dedi.

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