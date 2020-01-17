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  4. Cinsel istismarı kabul eden papaz kiliseyi suçladı

Cinsel istismarı kabul eden papaz kiliseyi suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 02:11 | Son Güncelleme

Fransa'da cinsel istismarla suçlanan Lyon Katolik Kilisesi'nin eski papazı Bernard Preynat, kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçladı.

Cinsel istismarı kabul eden papaz kiliseyi suçladı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Preynat'ın cinsel istismarla suçlandığı dava ikinci gününde devam ediyor.

Preynat, duruşmada "Daha 14 yaşında dersteyken, (erkek çocuklara karşı) ilgi duyduğumu biliyordum. Bana hasta olduğumu söylediler ama benden kurtulmak istediler ve beni başka bir seminere gönderdiler. Bana yardım etmeliydiler, beni papaz yaptılar." dedi.

Kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçlayan Preynat, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarını kabul etti.

Preynat'ın kurbanı olduğunu belirten kişiler de mahkemede ifade verdi. Bu arada, France 24'ın haberinde, Preynat'ın iki kurbanının daha önce intihar ettiği vurgulandı.

Fransa'da Ocak 2016'da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandalı hakkında 45 yıl sonra itiraflarda bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katılmıştı. Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ise Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz 6 ay sonra da eski görev bölgesine dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Fransa Kilise papaz

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