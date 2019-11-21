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Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew, kamusal görevlerini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew, kamusal görevlerini bıraktı

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, adı "cinsel istismar" iddialarıyla gündeme gelen 2. oğlu Prens Andrew, kamusal görevlerini bıraktı.

Andrew, yaptığı yazılı açıklamasında, "Jeffrey Epstein ile eski yakınlığımla ilgili koşulların, ailemin işlerine ve desteklemekten gurur duyduğum hayır kurumlarının, örgütlerin işlerine engel haline gelmeye başladığını gördüm. O nedenle majestelerinden görünür bir gelecek için kamusal görevlerimden çekilme izni istedim ve o da izin verdi." ifadelerini kullandı.

Epstein ile arkadaşlığını "düşüncesizce" diye nitelendiren Andrew, "İntiharı, özellikle de kurbanları için pek çok soruyu cevapsız bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Andrew, talep edilmesi halinde ilgili kolluk güçlerine yardımcı olmayı istediğini de kaydetti.

- ABD polisinin Andrew'un ifadesine başvurabileceği belirtiliyor

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede ağustosta intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı olan Andrew, Kraliyet ailesinin üyesi olarak 200'den fazla hayır kurumunun hamiliğini yapıyordu.

Andrew hakkında da Epstein'la arkadaşlığı süresince bazı reşit olmayan kızlarla ilişkiye girdiği iddiaları bulunuyor. Bu suçlamalar kapsamında, ABD polisinin Andrew'un ifadesine başvurabileceği belirtiliyor.

İngiliz basını, son aylarda Andrew'un Epstein ile arkadaşlığı dönemine ait çeşitli video ve fotoğrafları yayımlamıştı. Görüntülerde, Andrew hakkında iddialarda bulunan bir kadın da yer alıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Andrew'dan, hakkındaki iddiaların yoğunlaşması üzerine Kraliyet ailesi üyesi olması dolayısıyla yürüttüğü görevleri bırakmasını istediği belirtiliyor.

- Jeffrey Epstein olayı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Epstein'in, Prens Andrew'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimlerle yakın arkadaşlığı da gündeme gelmişti.

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ingiltere Jeffrey Epstein Kraliçe 2. Elizabeth Prens Andrew

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