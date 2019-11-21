Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew, kamusal görevlerini bıraktı

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, adı "cinsel istismar" iddialarıyla gündeme gelen 2. oğlu Prens Andrew, kamusal görevlerini bıraktı.

Andrew, yaptığı yazılı açıklamasında, "Jeffrey Epstein ile eski yakınlığımla ilgili koşulların, ailemin işlerine ve desteklemekten gurur duyduğum hayır kurumlarının, örgütlerin işlerine engel haline gelmeye başladığını gördüm. O nedenle majestelerinden görünür bir gelecek için kamusal görevlerimden çekilme izni istedim ve o da izin verdi." ifadelerini kullandı.

Epstein ile arkadaşlığını "düşüncesizce" diye nitelendiren Andrew, "İntiharı, özellikle de kurbanları için pek çok soruyu cevapsız bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Andrew, talep edilmesi halinde ilgili kolluk güçlerine yardımcı olmayı istediğini de kaydetti.

- ABD polisinin Andrew'un ifadesine başvurabileceği belirtiliyor

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede ağustosta intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı olan Andrew, Kraliyet ailesinin üyesi olarak 200'den fazla hayır kurumunun hamiliğini yapıyordu.