Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "nitelikli cinsel saldırı" zanlısı 9 yıl sonra yakalandı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan C. K.’nin Toygar Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla C.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan C.K. (39) adli makamlara sevk edildi.

