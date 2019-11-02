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Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "nitelikli cinsel saldırı" zanlısı 9 yıl sonra yakalandı.Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan C.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "nitelikli cinsel saldırı" zanlısı 9 yıl sonra yakalandı.
Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan C. K.’nin Toygar Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla C.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan C.K. (39) adli makamlara sevk edildi.

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