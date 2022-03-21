Cinsel organ itirafıyla tepki çeken ünlü manken Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı!

Bir dönem ünlü model Jay Alvarrez ile aşk yaşayan güzel model Alexis Ren, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Spor tarzıyla dikkat çeken Alexis Ren'in yatak pozlarına beğeni yağdı.

Jay Alvarrez'den ayrıldıktan sonra Twitter'da aşk hayatı hakkında itiraflarda bulunan Alexis Ren, ''Neden ayrıldınız?'' sorusuna skandal bir yanıt vermişti.

Alexis Ren, eski sevgilisi Jay Alvarrez için ''Zaten penisi küçüktü'' ifadelerini kullanınca, sosyal medyada topa tutulmuştu.

25 yaşındaki Alexis Ren, yalnızca Instagram'da değil, YouTube'da oldukça aktif.

YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi bulunan Alexis Ren, yaşamına dair anları sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Erken yaşta modellik yapmaya başlayan Alexis Ren, 15 yaşında verdiği havuz pozlarıyla tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

2018 yılında Sports Illustrated dergisi tarafından 'Yılın Çaylağı' seçilen Alexis Ren, 2019 yılında En Seksi 100 Kadın listesine girmeyi başardı.

Alexis Ren'in, kendi adını verdiği bir spor giyim markası da bulunuyor.



