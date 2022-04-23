Cinsel organa sirke sürmek ne işe yarar?

Sosyal medya platformlarında son günlerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddia edilen bazı videolar paylaşılıyor. Bel soğukluğu, frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları için doğruluğu kanıtlanmamış tedavi yöntemi sunan videolar dünya çapında viral oldu.

SARIMSAKLI KARANFİL KARIŞIMI

Bir video, enfeksiyonları tedavi etmek için günde üç kez sarımsak karanfil çiğnemeyi savundu ve bu karışımı çiğneyenlerin 'ağzınızın ucundan anüse kadar temizleyeceğini' iddia etti.

Ayrıca insanlara her gün 10 dakika elma sirkesi, kabartma tozu ve çay ağacı yağı dolu bir küvete girmeleri tavsiye ediliyor. Başka bir videoda, cinsel organların sirkeli ılık suyla yıkanmasının 'vücudu dezenfekte ettiği' iddia ediliyor.

UZMANLAR AYAKLANDI

Uzmanlar, doktora gitmek ve reçete yazdırmak yerine kaynağı belli olmayan bu videolardaki tavsiyelere uymanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarlarda bulundu. Hatta bu yöntemlerden bazılarının kısırlığa neden olabileceğini belirtti.

DOĞAL TEDAVİLER İŞE YARIYOR MU?

Londra'da danışman bir ürolog olan Dr. Rick Viney, MailOnline'a şunları söyledi: "Bu yöntemler herkes için ciddi tehlike taşıyor. Adı geçen hastalıklar ciddi enfeksiyonlardır. Önerilen tedavilerin herhangi bir fayda sağlayacağına dair hiçbir kanıt yok. Önerilen tedavilerden olası bir fayda var. Çok miktarda sarımsak tüketmek, en azından bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşıcılığını düşürecektir."



