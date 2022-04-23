HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel organa sirke sürmek ne işe yarar?

Cinsel organa sirke sürmek ne işe yarar?

23.04.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformlarında son günlerde dikkat çekici videolar paylaşılmaya başlandı. Dünya çapında viral olan bu videolarda; bel soğukluğu, frengi gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları (CYBE) cinsel organa sirke sürerek tedavi edilebileceği iddia ediliyor. Hatta bu videolarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklerin gerekli olmadığı iddia ediliyor. Çözümler arasında öyle şeyler var ki... Peki, bu yöntemler doğru mu?

Cinsel organa sirke sürmek ne işe yarar?

Sosyal medya platformlarında son günlerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddia edilen bazı videolar paylaşılıyor. Bel soğukluğu, frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları için doğruluğu kanıtlanmamış tedavi yöntemi sunan videolar dünya çapında viral oldu.

SARIMSAKLI KARANFİL KARIŞIMI

Bir video, enfeksiyonları tedavi etmek için günde üç kez sarımsak karanfil çiğnemeyi savundu ve bu karışımı çiğneyenlerin 'ağzınızın ucundan anüse kadar temizleyeceğini' iddia etti.

21870834-7652631-image-a-9_1575565741781

Ayrıca insanlara her gün 10 dakika elma sirkesi, kabartma tozu ve çay ağacı yağı dolu bir küvete girmeleri tavsiye ediliyor. Başka bir videoda, cinsel organların sirkeli ılık suyla yıkanmasının 'vücudu dezenfekte ettiği' iddia ediliyor.

21870836-7652631-It_claims_a_mixture_of_babul_leaves_and_amar_bel_ingested_along_-m-1_1576169904643

UZMANLAR AYAKLANDI

Uzmanlar, doktora gitmek ve reçete yazdırmak yerine kaynağı belli olmayan bu videolardaki tavsiyelere uymanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarlarda bulundu. Hatta bu yöntemlerden bazılarının kısırlığa neden olabileceğini belirtti.

21870838-7652631-The_video_also_says_rinsing_apple_cider_vinegar_on_your_penis_ca-a-1_1576861120362

DOĞAL TEDAVİLER İŞE YARIYOR MU?

Londra'da danışman bir ürolog olan Dr. Rick Viney, MailOnline'a şunları söyledi: "Bu yöntemler herkes için ciddi tehlike taşıyor. Adı geçen hastalıklar ciddi enfeksiyonlardır. Önerilen tedavilerin herhangi bir fayda sağlayacağına dair hiçbir kanıt yok. Önerilen tedavilerden olası bir fayda var. Çok miktarda sarımsak tüketmek, en azından bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşıcılığını düşürecektir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabızlıkla başlıyor sonrası kabus! Bu belirtiler varsa...Kabızlıkla başlıyor sonrası kabus! Bu belirtiler varsa...
Peş peşe şehit haberleri geldiPeş peşe şehit haberleri geldi
İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandıİstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar

Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar

35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...

35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...

Peş peşe şehit haberleri geldi

Peş peşe şehit haberleri geldi

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oligarklar aileleriyle birlikte ölü bulundu

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oligarklar aileleriyle birlikte ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sakın çocuklara vermeyin! Teker teker öldürüyor

Sakın çocuklara vermeyin! Teker teker öldürüyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.