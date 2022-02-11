Cinsel organına ip soktu! İşler ters gidince soluğu hastanede aldı

Annesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Endonezyalı adam, akıllara durgunluk bir olaya imza attı.

CİNSEL ORGANINA İP SOKAN ADAM ŞAŞIRTTI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Cinsel organına 2 metre uzunluğunda naylon bir ip sokan adam, işler ters gidince ipi çıkaramadı.

Doktorların kimliğini açıklamadığı adam, Surabaya şehrindeki bir hastaneye giderek sağlık görevlilerine iki saattir karın ağrısı çektiğini söyledi.

İdrarını yapmakta zorlandığından ve kanaması olduğundan şikayet eden adam, doktorlara üretrasına naylon ip soktuğu itirafında bulundu.

Doktorların ipi yerinden çıkaracağını umarak mesane irrigasyonu gerçekleştirdiği, ancak işe yaramadığı kaydedildi. Daha sonra sistoskopi ile sağlık görevlilerin siyah bir naylon ip demeti gördüğü ve sonunda bir cımbız kullanarak onu çıkarmayı başardıkları öğrenildi.

İki gün hastanede tutularak doktorlar tarafından takip edilen hastanın tamamen iyileştiği bildirildi.

