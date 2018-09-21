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Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

İspanya, tıp tarihinin ilginç ve bir o kadar da merak uyandıran haberiyle çalkalanıyor.

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Garip olay, İspanya'nın turistik bölgelerinden Tenerife'de meydana geldi. Kentte çalışma izni olan bir İngiliz kasık ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Ağrının sebebini araştıran doktorlar kadının cinsel organında buldukları ölü kaplumbağa ile şoke oldu.

İspanya’nın çok okunan gazeteleri El Diaclaimed, El Periodico ve El Confidential’da yer alan haber önce ülke gündemine daha sonra da dünya gündemine bomba gibi düştü…

Yerel basının haberine göre ismi açıklanmayan İngiliz bir kadın geçen hafta içinde hastaneye gitti. Birkaç gündür kasıklarında ciddi bir ağrı hisseden ve bu sebeple zar zor yürüyebilen kadın arkadaşlarıyla birlikte doktora göründü. Bir süredir İspanya’da yaşayan ve üst düzey bir pozisyonda çalıştığı açıklanan kadının kasıklarındaki ağrının sebebini öğrenmek isteyen doktorlar muayeneyi derinleştirdi.

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CİNSEL ORGANINDA ÖLÜ KAPLUMBAĞA BULUNDU!

Fakat ilk yardım ekibindekiler kadının genital bölgesinde akıllara durgunluk veren bir cisimle karşılaştı… Doktorlar, kadının cinsel organında ölü bir kaplumbağa buldu. Bunun üzerine polise telefon eden doktorlar olayı rapor etti. Doktorlar, ölü kaplumbağanın genital bölgede bir enfeksiyona sebep olduğunu açıkladı.

"ORAYA NASIL GİRDİ, HİÇ BİLMİYORUM"

Fenalaştıktan sonra polise ifade veren kadın, ”Birkaç gün önce İngiliz arkadaşlarımla parti yapmıştık ve o geceden sonra çok kötü hissetmeye başladım. Kaplumbağanın oraya nasıl girdiğine dair en ufak bir fikrim yok” dedi.

Resmi olarak kaplumbağanın boyutu hakkında bir bilgi verilmezken, kaplumbağanın kara kaplumbağası olma ihtimalinin de yüksek olduğunun altı çizildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ulan bu İngilizler ne geniş millet be :)
Yavv partinede ne aldınız siz öyle , Neyin kafasını yaşadınız onu bile hatırlamıyorsun . İyi ki kobra mobra yokmuş etrafta .
arkadaş kurbanı olmuş
şeyinden haberin yok hadi fil girseydi
kablumbağa yumurtası denizde girmiştir.
küçük tosbikçik girecek baska yer bulamadnmı:))
haberlerinizi çok beyeniyorum
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