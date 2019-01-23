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Cinsel organını çocuklara gösteren sanık hakkında şok karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 11 ve 12 yaşlarında 2 kız çocuğuna, motosikletinin üzerinde cinsel organını göstererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan B.A. (41), ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Cinsel organını çocuklara gösteren sanık hakkında şok karar!

Geçen yıl Aralık ayında yaşanan olayda Limontepe Mahallesi'nde yaşayan G.B. (11) ve S.A.(12), okul çıkışı evlerine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre 2 arkadaşın yanına motosikletliyle yaklaşan bir kişi, pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi. Kendilerine göz de kırpan motosikletliden korkan kız çocukları, hızla kaçarak evlerine gitti. Durumu öğrenen kızların aileleri, polise şikayetçi oldu. Polis, yaptığı araştırma sonunda çocuklara cinsel organını gösterdiği öne sürülen kişinin B.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan B.A.'yı iki kız da teşhis etti. B.A. polisteki ifadesinde küçük kızlara cinsel organını bilerek göstermediğini savunarak, "Uzun zamandır tiner kullandığım için kendimde değildim. Olay günü okulun önünden geçerken, tuvaletim geldi. Motosikletin üzerindeyken pantolonumu indirip, küçük tuvaletimi yaptım. Bu sırada iki kız çocuğunun geldiğini gördüm ama tuvaletimi yapmaya devam ettim. Tinerin etkisiyle hareketlerimin farkında değildim. Çocuklara cinsel organımı kasten göstermedim, pişmanım" dedi. Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan B.A. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

"POLİS BASKI YAPTI" DİYEREK İFADE DEĞİŞTİRDİ

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık B.A., mağdur kız çocukları ve aileleri ile taraf avukatları katıldı. Polisteki ifadesini değiştiren B.A., "Demircilik yaptığı için tinere maruz kalıyorum. Tiner kullanamadım. Tuvaletim geldiği için tuvaletimi yaptım. İki kızı görmedim. Onlara göz kırpmadım. Cinsel organımı göstermedim ve bir şey demedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bunun üzerine hakim, sanığa, polisteki ifadesini okuyarak, neden değiştirdiğini sordu. B.A. da polisin kendisine baskı yaptığını ve suçu kabullenmesini istediğini öne sürdü. Mağdur çocuklar G.B. ve S.A. ise sosyal hizmet uzmanı eşliğinde verdikleri ifadelerinde, sanığın okul çıkışında cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu söyledi.

"TOPLUM İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Mağdurların avukatı Suat İşler de sanığın verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Mağdurlar sanığı açıkça teşhis etmişledir. İkisi de yaşadığı olayın bilincindedir. Sanığın toplum için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Müvekkillerimin yaşadığı korku ortadadır ve okullarına devam etmektedirler. Bu yüzden yargılama sonuna kadar sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin idrar tutamama problemi olduğunu ve bazı ilaçlar kullandığını savundu.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Tekrar söz isteyen Sanık B.A., uzun zamandır çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğünü belirterek, "Ben çocuklara asla böyle bir şey yapmam" dedi. Mahkeme, sanığı, savunmasının alınmış olması ile toplanması gereken başka bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye etti. Duruşma ertelendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
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