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  4. Cinsel organını gösterip... Simitçide oturan kadına mide bulandıran tacizde flaş gelişme

Cinsel organını gösterip... Simitçide oturan kadına mide bulandıran tacizde flaş gelişme

29.08.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da 10 gün önce yaşanan mide bulandıran taciz olayında flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli M.G., simitçide oturan ve kahvaltı yapan bir kadını, pantolonunu indirip cinsel organını göstererek taciz etmişti. Şüpheli M.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin bisikleti ve üzerinde aynı kıyafetleriyle yakalandığı öğrenildi.

Cinsel organını gösterip... Simitçide oturan kadına mide bulandıran tacizde flaş gelişme

Bir şahsın, simitçide oturan kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iğrenç olay, 19 Ağustos'ta Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Simitçide kahvaltı yapan 22 yaşındaki S.K. adlı kadın, ilk olarak yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalktı. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

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AYNI KIYAFET VE BİSİKLETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün sonra şüpheliyi bisikleti ve üzerinde aynı kıyafetleri ile yakalandı. Şüpheli M.G., İfadesi alınmak üzere Şehit Topel Polis Merkezi'ne götürüldü. M.G.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)

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