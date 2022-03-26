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Cinsel organının anormal olduğunu düşünüyordu! Ameliyattan sonra kâbusu yaşadı...

26.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jessica Pin adlı kadın henüz 18 yaşındayken cinsel organının anormal olduğunu düşünüyordu. Biriktirdiği parayla genital estetik olan labioplasti ameliyatı için bıçak altına yattı. 18 yaşında vajina estetiği yaptıran kadın ameliyattan sonra genital bölgesini hissetmemeye başladı.

Cinsel organının anormal olduğunu düşünüyordu! Ameliyattan sonra kâbusu yaşadı...

Henüz 18 yaşındayken vajina tasarımı olarak da bilinen labiopasti yaptırmak için jinekoloğa başvuran Jessica Pin, geçirdiği cerrahi müdahaleden sonra his kaybı yaşadığını iddia ediyor. Anormal bir vajinası olduğunu düşündüğü için bıçak altına yattığını söyleyen kadın, bu konuda yeteri kadar fikir sahibi olması durumunda böyle bir yola asla başvurmayacağını dile getirdi.

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ABD’nin San Francisco eyaletinde yaşayan Jessica, tüm iç dudaklarının çıkarıldığını ve cerrahın klitoral başlığının boyutunu da küçülttüğünü ve bunun rızası olmadan yapıldığını söylediğini söyledi.

HİSSETMEMEYE BAŞLADI

Ameliyat sonrası Jessica Pin, cinsel organını hissetmemeye başladı. Doktoru suçladığını ama kimsenin şikayetlerini ciddiye almadığını söyleyen Pin, ameliyatı yapan doktorun bilgi eksikliği nedeniyle ameliyatının başarısız olduğuna inanıyor.

Ameliyatının ardından ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşayan Jessica, kendini hasta hakları savunucusu olarak tanıtıyor. Kadınları yalnızca tıbbi nedenlerle bıçak altına yatmaya çağırıyor.


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