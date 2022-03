Cinsel organlar şişer, uzar... Olacaklara inanamayacaksınız!

Cinsel ilişki çiftlerin ilişkilerinde önemli bir yer kaplıyor. Aynı zamanda sağlık için de... Bedenler daha cinsel ilişkiye girmeden cinsel ilişki süreci için ön hazırlık yapmaya başlıyor. Bu sürece bilimsel olarak "Cinsel Tepki Döngüsü" denir. Cinsel Tepki Döngüsü 4 aşamadan oluşur; heyecan, plato, orgazm ve çözülme olarak tanımlanır. Bu 4 aşama oldukça standart olsa da her insan vücudunun benzersiz olduğunu ve cinsiyetin her zaman bu 4 kategoriye tam olarak uymadığı zaman içinde ortaya çıktı. Kesin olan bir şey var ki, bu aşamaların her birinde, vücuda cinsel deneyime özgü tek tip şeyler oluyor.

VAJİNA UZAR

Garip görünebilir, ancak seks sırasında vajina boyutu değişir. Seks sırasında, vücutta birçok şey değişir. Uyarılma meydana geldikçe, kan vajinaya akar ve vajinanın uzamasına ve serviksin uyum sağlamak için yukarı kalkmasına neden olur.

CİLT KIZARIR

Seks sırasında ve sonrasında yaşadığınız o kırmızı, kızarmış görünüm gerçek ve bilimin bunun neden olduğuna dair mükemmel bir açıklaması var. "Seks sifonu" olarak anılan, cildinizde oluşan kırmızı-pembemsi görünüm, cinsel tepki döngüsünün bir parçasıdır.

CİNSEL ORGANLARDA ŞİŞME

Uyarılmanın arkasındaki bilim ve vücudumuzun buna nasıl tepki verdiği fark ediliyor. Erkekler için uyarılma sürecinin bu noktasında merkezi sinir sisteminden gelen mesajlar cinsel organları uyaracaktır. Beyin ve daha lokalize sinirler kasların gevşemesine neden olur.

KALP ATIŞLARINI HIZLANDIRIR

Yataktan kalkmanızı gerektirmeyen iyi bir kardiyo egzersizi mi arıyorsunuz? Şanslısın. Ortalama seks seansı sırasında kalp atışınız artar ve önemli miktarda kalori yakılır. Cleveland Clinic'e göre; seks sırasında kalp atış hızı, eşin sırasıyla altta veya üstte olmasına bağlı olarak dakikada 110-120 vuruşa (BPM) yükselebilir. Bunu ortalama dinlenme kalp atış hızı olan 60-100 BPM ile karşılaştırın ve seks sırasında kalbinizin kesinlikle daha çok çalıştığını görebilirsiniz.

AĞRI EŞİĞİ YÜKSELİR

Seksin daha şaşırtıcı yan etkilerinden biri, aslında bir şekilde acı hissetmekten alıkoyabilmesidir. Yayınlanan bir çalışmada, vajinal kendi kendini uyarmanın, kadınların ağrılı olmayan duyumları hissetme yeteneklerini etkilemeden ağrı toleransı eşiğini önemli ölçüde arttırdığı keşfedildi. Yani, muhtemelen sorduğunuz büyük soru, neden? Bilime göre, seks sırasında büyük miktarlarda salınan endorfinler olası sorumlusu.