Cinsel organların kaşınmasının dört korkunç nedeni

Genital kaşıntı, penis veya vajinan içindeki veya çevresindeki bölgenin sürekli kaşıntılı bir histe olması anlamına gelir. Kaşıntı, kasık derisi ve kasık kıllarıyla ilgili olabilir. Kasık etrafındaki tüyler, erkeklerde cinsel organı, kadınlarda ise iç ve dış dudaklarını veya vajina içini etkileyebilir. Her yaştan hem erkek hem de kadın, cinsel organların kaşınması riski altındadır. Kaşıntı birçok durumun belirtisi olabilir.

GENİTAL BÖLGE NEDEN KAŞINIR?

Her iki cinsiyette de kaşıntıya cilt tahrişi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve alerji neden olabilir. Genital bölge kaşıntısına aynı zamanda şunlar da neden olabilir:

Dar ve sıkı kıyafetler giymek

Çok terlemek

Sabun, deterjan, şampuan gibi ürünlere reaksiyon

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Genital kaşıntıya neden olabilen cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık türlerinden bazıları klamidya, bel soğukluğu veya trikomoniyazdır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birini yaşıyorsanız kaşıntıyla beraber yanma da hissedebilirsiniz. Bir enfeksiyonunuz olduğunu varsaymadan önce, doktora gidip neler olup bittiği hakkında onlara danışmanız en doğrusu olacaktır.

TERLEME VE DAR KIYAFETLER

Genital bölgenin nemli kalması kaşıntıya neden olacaktır. Ter ve bakteriler kumaşlara sıkışabilir ve buna bağlı olarak cildi tahriş edebilir. Ter ve bakteriler ayrıca cildin doğal mikrobiyomunu bozarak enfeksiyona, akneye veya dermatite (cilt tahrişi) yol açabilir.

SABUN, ŞAMPUAN, DETERJAN...

Sabun, özellikle genç kadınlarda genital kaşıntının en yaygın nedenidir. Ayrıca bölgenin kızarmasına ve ağrımasına neden olabilir. Bazı sabunlar, losyonlar ve diğer hijyen ve cilt bakım ürünleri, cilt tahrişi olan kontakt dermatite neden olabilir.

Kaşıntının yanı sıra kontakt dermatit de kuru ve pul pul cilde neden olabilir. Vücudun herhangi bir yerinde ara sıra meydana gelen kaşıntı, hatta kasık bölgesi bile muhtemelen endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, kalıcı genital kaşıntıya alerjiler, kıl köklerinin zarar görmesi veya bir enfeksiyon neden olabilir.

Çoğu durumda, tahrişten kaynaklanan kaşıntılı cinsel organlar, tahriş edici maddeler giderilirse kendi kendine iyileşir. Kaşıntının diğer nedenleri daha yoğun tedavi gerektirebilir. Genital bölgenizde geçmeyen kaşıntıdan endişe ediyorsanız, olası neden ve nedenler hakkında doktorunuzla konuşun.



