HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel performans denilince akla ilk o geliyor: Kanserden koruyor, ciğerleri tertemiz yapıyor!

Cinsel performans denilince akla ilk o geliyor: Kanserden koruyor, ciğerleri tertemiz yapıyor!

07.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gıdalar sağlık için çok etkili sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. Sağlık açısından övülen gıdalar, ilk akla gelen en büyük faydası ile bilinse de daha birçok faydaları bulunabiliyor. Keçiboynuzu da cinsel sorunlara olan çözümleriyle biliniyor ancak keçiboynuzunun şifası sadece cinsellikle alakalı değil. Keçiboynuzu düzenli kullanımda vücutta mucizevi etkilere yaratıyor.

Cinsel performans denilince akla ilk o geliyor: Kanserden koruyor, ciğerleri tertemiz yapıyor!

Keçiboynuzunun çok farklı çeşitleri bulunuyor. Tek başına yenildiği gibi pekmez ve tozu da sıklıkla kullanılan keçiboynuzu sağlıklı atıştırmalıkları sevenlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sık sık doğal tarifler veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu keçiboynuzunun sigaradan kararmış ciğerler için birebir olduğunu belirtiyor. Keçiboynuzunun öyle faydaları bulunuyor ki duyanlar şaşırıyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN KEÇİBOYNUZU TARİFİ

Ekran görüntüsü 2022-10-07 125627

Malzemeler:

  • 7 adet keçiboynuzu
  • 2 bardak su

Nasıl yapılır?

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkayın. Küçük parçalara halinde kırın. 2 bardak kaynayan suyun içine keçiboynuzlarını atın. 7-8 dakika kaynatın. Ardından 20 dakika dinlendirin. Cam kavanozun içerisine süzün. Sabah ve akşam birer bardak için. Bu kürün akciğerleri temizlemede etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulayın.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

  • Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleriyle zengin bir besin kaynağıdır.
  • Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır.
  • Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır.
  • Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olur.
  • İçerdiği lifler dolayısı ile genel anlamda sindirim sistemini koruyucu özelliği vardır ve zengin lif içeriği ile kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
  • Keçiboynuzu genel anlamda inanılmaz bir enerji deposudur, öte yandan, cinsel gücü de arttırıcı özelliği vardır.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 125650

  • Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına çok faydalıdır. Keçiboynuzunun yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğunun bilindiği gibi, yaşlılarda da kemik erimesine karşı önemli katkıları vardır.
  • Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.
  • Soğuk algınlığının en bilinen tedavi yöntemi olarak bilinen keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur.
  • Cinsel yaşama enerji katar. Keçiboynuzu tam bir enerji kaynağı niteliğindedir. Cinsel gücü arttırarak erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir.
  • İç organları temizler, vücuttan ağır metallerin ve radyasyonun atılmasını sağlar. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 125708

  • Şişkinliğe iyi gelir, midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.
  • Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
  • Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.
  • Aneminin tedavisinde etkilidir, içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçiboynuzunun özellikle kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır, bebeklere aç karnına verilebilir

Ekran görüntüsü 2022-10-07 125658

  • Keçiboynuzu, diyabetle savaşır. Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir. Bunun yanı sıra keçiboynuzu, şeker hastalığının sebep olduğu halsizlik ve sürekli uyku halinin de önüne geçmek için faydalıdır.
  • Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir. Tatlı krizlerine cevap verebilen sağlıklı bir alternatiftir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cildine sürdüğü şey mide bulandırdı! Gerçekten faydalı mı ?Cildine sürdüğü şey mide bulandırdı! Gerçekten faydalı mı ?
Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
keçiboynuzu pekmez cinsel performans ibrahim saraçoğlu keçiboynuzu özü keçiboynuzu pekmezi toz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.