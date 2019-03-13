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Cinsel saldırı davasında öğrencisinin annesiyle ilişki yaşayan öğretmene beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta öğretmen H.H. (53), ilişki yaşadığı eski öğrencisinin velisi K.A.'ya (41) 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta öğretmen H.H. (53), ilişki yaşadığı eski öğrencisinin velisi K.A.'ya (41) 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. H.H., mahkemeye sunduğu K.A. ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.
Kozlu ilçesinde yaşayan K.A., geçen yıl oğlunun eğitim gördüğü lisede öğretmen olan H.H.'nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia ederek polis merkezine şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından beden eğitimi öğretmeni H.H. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 19.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuksuz sanık H.H. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada K.A. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.
İLK DURUŞMADA KARAR
Duruşmada ifade veren H.H., suçlamaları kabul etmediğini söyledi. K.A. ile rızası ile ilişkiye girdiklerini ifade eden H.H., "Beni bu fiili yaşamaya kendisi tahrik etmiştir. Onun rızasıyla bir ilişki oldu. Beni suçlu duruma düşürmek için böyle bir iftira atmıştır." dedi. K.A. ise öğretmen H.H.'nın oğlunu eski öğretmeni olduğunu söyledi. İlişkilerinin H.H.'nin ısrarıyla olduğunu anlatan K.A. ise polis merkezinde ve savcılıkta çelişkili ifadeler verdiğini soran mahkeme başkanına, "Bütün beyanlarım birbirinden farklı olduğunu biliyorum. İlaç kullanıyordum o aralar. Eşimden ayrılma davam vardı. Kafam karışıktı. Tam olarak neden farklı bilemiyorum. Neden tecavüzden sonra aramaya ve mesaj devam ettiği soruldu." dedi.
BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFLAR DELİL OLDU
Sanık H.H.'nin avukatı ise K.A. ile müvekkilinin ilişki yaşadıkları dönemde çektirdikleri samimi fotoğraflarını mahkeme heyetine sundu. Fotoğrafların ne zaman çekildiğini hatırlamadığını söyleyen K.A., "Benim bunlardan haberim yok, bana tuzak hazırlamıştır." dedi. Mahkeme heyeti, sanık H.H.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı, K.A'nın verdiği çelişkili ifadeler ve sanık ile çektirdiği fotoğrafları delil sayarak beraatine karar verdi.

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