Cinsel saldırı iddiası! CHP'li eski yönetici için istenen ceza belli oldu

Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K.'nin (41) davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Tanık olarak dinlenen Edip Derin, olay tarihinde gayri resmi olarak bekçilik yaptığını belirterek "Ücret karşılığı çalışmaktaydım. Olay günü gece saat 23.00 sıralarında sanık ile mağdurun kafeden gülerek çıktığını gördüm. Ben sanığı kafede garsonluk yapmasından tanırım, kafeden çıktıklarında hareketlerinde herhangi bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi avukatı, tanık Edip Derin'in 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan mağduru tanımamasının çelişkili olduğunu öne sürerek "Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır" dedi.

KALMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç tarihi olan 20 Kasım 2020'de U.K.'nin Z.Y. ve arkadaşları Ö.K. ile akşam saatlerinde kapalı bir kafede buluştuklarını belirtti. Mütalaada bir süre sonra Ö.K.'nin kafeden ayrıldıkları, U.K. ile Z.Y.'nin yarım saat kadar yalnız kaldığı ifade edildi. Z.Y.'nin kalkmak istediği sırada sanık U.K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtilen mütalaada, Z.Y.'nin rahatsız olduğu, gitmek için ayağa kalktığında sanığın cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.