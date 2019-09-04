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Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: Demek sana gülümsememek gerek

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'nun, “Bana gülümsüyordu.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'nun, “Bana gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" sözlerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek" diyerek, tepki gösterdi.
Olay, 17 Mayıs'ta Kemer'de meydana geldi. İnşaat demircisi İlyas Erçorumlu, gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.'ye (50) parkta tecavüz etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen İlyas Erçorumlu'yu kalabalıktan kurtarıp, gözaltına aldı.Erçorumlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İlyas Erçorumlu'nun yargılanmasına Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Erçorumlu, savunmasında “T.G.S. ile gece kulübünde tanıştım. Sürekli bana bakıyor ve gülümsüyordu. Kulüpten birlikte çıktık. Bir parkta oturduk. Sigara ikram ettim. Beni yanağımdan öptü. Ben de karşılık verdim. İngilizce bilmediğim için vücut diliyle anlaşıyorduk. Kadın bir anda bağırmaya başladı. Sonrasında, gece kulübünden çıktıktan sonra bizi takip etmeye başlayan iki kişi, beni darbetmeye başladı. Sonra da insanların sayısı arttı. Polis beni kurtararak, karakola götürdü" dedi. Erçorumlu, mahkeme başkanının “Senin amacın neydi" sorusuna “Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Tutuklu sanık, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise “Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki gösterdi.
Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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