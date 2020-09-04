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Cinsel saldırı suçundan aranıyordu, metruk evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 87 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kayıplara karışan doğa fotoğrafçısı Menderes A. (38), yaylada metruk bir binada ölü bulundu.

Cinsel saldırı suçundan aranıyordu, metruk evde ölü bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Havullu Yaylası'nda bir vatandaş, dün hayvan otlatmak için gittiği yayladaki metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine yaylaya gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerinden doğa fotoğrafçısı Menderes A.'ya ait ehliyet buldu. Yapılan çalışmalarda cesedin Menderes A.'ya ait olduğunu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen A.'nın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYORDU

23 Haziran'da Gerede ilçesi Çoğullu köyünde 87 yaşındaki S.G. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Menderes A. hakkında, 2 Temmuz günü yakalama kararı çıkarıldı. A.'nın olayın ardından kayıplara karıştığı belirtildi.

DHA

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