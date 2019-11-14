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Cinsel saldırıdan 27,5 yılla yargılanan eski sevgilisinden şikayetçi olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kız arkadaşı G.B.'ye (25) ailesi ile tanıştırma bahanesiyle götürdüğü evde cinsel saldırıda bulunduğu ve bu anları kameraya kaydettiği iddiasıyla hakkında 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.B.K.'nin (24) yargılanmasına başlandı.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kız arkadaşı G.B.'ye (25) ailesi ile tanıştırma bahanesiyle götürdüğü evde cinsel saldırıda bulunduğu ve bu anları kameraya kaydettiği iddiasıyla hakkında 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.B.K.'nin (24) yargılanmasına başlandı. Savcılıkta şikayetçi olan genç kız, mahkemede şikayetinden vazgeçti.
İddialara göre M.B.K. ve G.B. ortak arkadaşları aracılığıyla tanışarak, sevgili oldu. M.B.K., 9 Nisan 2018 günü, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırma bahanesiyle, Palandöken ilçesi Karayolları semtindeki evlerine götürdü. Yine iddiaya göre M.B.K., genç kıza cinsel saldırıda bulundu ve bu anları kameraya kaydetti. G.B., savcılığa başvurarak, M.B.K.'den şikayetçi oldu.
G.B., şikayetinde "Dokuz ay önce M.B.K. ile sevgili olduk. Kendisi bana niyetinin ciddi olduğunu ve beni ailesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Ailesi ile tanışmak için eve gittik. Gittiğimizde evde ailesi yoktu. 'Beni buraya neden getirdin?' diye sorduğumda, benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince zorladı. Korkup, kabul ettim. Cinsel ilişki esnasında gizlice görüntü çekmiş. Şikayetçi olmam durumunda görüntüyü yayacağını söyleyerek, şantaj yaptı. Bunun üzerine ilişkimi sonlandırdım" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B.K. ise, G.B. ile aralarında olan cinsel ilişkinin rızayla olduğunu, videoyu da eski kız arkadaşının rızası ile çektiğini ileri sürdü.
M.B.K. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla, 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek'ten ise 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava iddianamesinde, görüntüde G.B.'nin, M.B.K.'ye karşı koyduğuna dair bir delil olmadığı vurgulandı.
Tutuksuz sanık M.B.K.'nin 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanığın gelmediği duruşmada G.B., M.B.K. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyerek, "M.B.K., benden habersiz çektiği videoyu enişteme gönderdi. Ailemden korktuğum için zorla ilişkiye girdiğini anlattım. Evde de zorla tutulmadım. Kendisinden şikâyetçi değilim" dedi.
Duruşma, M.B.K.'nin ifadesinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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