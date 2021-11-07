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Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulundu

07.11.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42) olayıyla ilgili savcılığın soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çetinkaya'nın asılı bulunduğu kemerin cezaevine nasıl girdiği araştırılıyor. Bu kapsamda Çetinkaya'ya ziyarete gelenlerin incelemeye alındığı öğrenildi.

Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulundu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Çetinkaya geçen hafta bir dava için stajyer avukatıyla birlikte İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Cuma günü ise stajyer avukat, savcılığa giderek Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı. İfade veren Çetinkaya suçlamaları kabul etmeyerek kendisine 'iftira' atıldığını savundu ancak tutuklandı. Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Çetinkaya merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ZİYARETÇİLER İNCELENİYOR

Avukat Çetinkaya'nın kemerle asılı halde ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girdikten sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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