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Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Batman'ın Beşiri ilçesinde, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra tabancayla intihar girişiminde bulunan İ.E. (18), yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aile, mektupta adı geçen uzman çavuş Musa Orhan hakkında suç duyurusunda bulunurken şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi

Olay, 16 Temmuz günü, Beşiri ilçesinde meydana geldi. İ.E., ailesiyle yaşadığı evde, Musa Orhan isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, kime ait olduğu öğrenilemeyen tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde bulunan İ.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. tedavi altına alınırken, aile, mektupta adı geçen uzman çavuş Musa Orhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E., bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini gösterdi. Kısa sürede bu etiket Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı.

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