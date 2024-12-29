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Cinsel saldırıya uğradığını söyleyip sosyal medyadan yardım istedi! KKTC'de infial yaratan olay: Bakanlık devreye girdi

29.12.2024 12:51
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KKTC'de cinsel saldırıya uğrayıp tehdit aldığını söyleyen kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Sosyal medyadan yardım isteyen İ.F. hakkında açıklama yapan bakanlık "Hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.

Cinsel saldırıya uğradığını söyleyip sosyal medyadan yardım istedi! KKTC'de infial yaratan olay: Bakanlık devreye girdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

BAKANLIK DEVREDE

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

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HUKUKİ DESTEK SAĞLANACAK

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı
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