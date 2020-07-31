Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur ilk kez konuştu: Kendimi güvende hissetmiyorum

Olay, 6 Kasım 2019 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Gamzenur A., yaya olarak evine giderken yolda yaralı Yunus Emre Ç.'yi gördü. Gamzenur A., kendisinden yardım isteyen Yunus Emre Ç.'yi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç. ile Gamzenur A. bir süre birlikte yürüyüp, sohbet etti. Yunus Emre Ç. evinin önüne geldiğinde, iddiaya göre Gamzenur A.'yı ağzını kapatıp, sürükleyerek içeriye götürdü.

Kendisine 3 kez cinsel saldırıda bulunulduğu öne süren Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı. Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BAĞIRDIM AMA SESİMİ KİMSE DUYMADI'

Olayın ardından savcılıkta ifade veren Gamzenur A., “Yunus Emre Ç.’yi yolda yaralı gördüm, yardım ettim. Hastaneden çıktıktan sonra biraz yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım, fakat gücüm yetmedi. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi, ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı” dedi.