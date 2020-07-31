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Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur ilk kez konuştu: Kendimi güvende hissetmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Bursa’da yolda yaralı olarak görüp, yardım ettiği Yunus Emre Ç.’nin (21), kendisini evine sürükleyip cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Gamzenur A. 9 aydır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Şüphelinin tutuklu yargılanmasını isteyen Gamzenur Ç. “Yunus Emre Ç. tutuksuz yargılandığı için kendimi güvende hissetmiyorum. Hayata ilişkin hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı ama şu anda uyuyamıyorum. Kalabalık alanlara karışamıyorum” dedi.

Olay, 6 Kasım 2019 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Gamzenur A., yaya olarak evine giderken yolda yaralı Yunus Emre Ç.'yi gördü. Gamzenur A., kendisinden yardım isteyen Yunus Emre Ç.'yi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç. ile Gamzenur A. bir süre birlikte yürüyüp, sohbet etti. Yunus Emre Ç. evinin önüne geldiğinde, iddiaya göre Gamzenur A.'yı ağzını kapatıp, sürükleyerek içeriye götürdü.

Kendisine 3 kez cinsel saldırıda bulunulduğu öne süren Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı. Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BAĞIRDIM AMA SESİMİ KİMSE DUYMADI'

Olayın ardından savcılıkta ifade veren Gamzenur A., “Yunus Emre Ç.’yi yolda yaralı gördüm, yardım ettim. Hastaneden çıktıktan sonra biraz yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım, fakat gücüm yetmedi. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi, ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yunus Emre Ç.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde ise, “Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze’ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yunus Emre Ç. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Yunus Emre Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına devam edilirken zor günler geçirdiğini söyleyen Gamzenur A., sesini duyurmak için yaşadıklarını bir sosyal medya hesabına yazdı. Sosyal medya hesabının Gamzenur A.’nın yazdıklarını paylaşmasının ardından birçok kişiden Yunus Emre Ç.’ye tepki yağdı. Gamzenur A.’nın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü Yunus Emre Ç.'nin tutuklanmasını istedi.

GAMZENUR İLK KEZ KONUŞTU

Gamzenur A. olayın ardından ilk kez konuştu. Yunus Emre Ç.’nin tutuksuz yargılanması nedeniyle korktuğunu belirten Gamzenur A., olayın ardından psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Gamzenur A., şöyle konuştu:

"Yaşadığım şeyi hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Yaşadığım olay şikayetim üzerine yargıya yansıdı, o sebeple detaylı anlatamayacağım. Fail tutuksuz yargılanıyor ve yakın çevremde yaşıyor. O nedenle kendimin ve başka kadınların güvende olduğunu hissetmiyorum. Hayata ilişkin hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı, ama şu anda uyuyamıyorum. Toplu taşıma kullanamıyorum. Kalabalık alanlara karışamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Hayatımı, yaşadıklarımı yaşayan hiçbir kadın gibi planlamadığım bir gerçek. Failin tutuklanmasını ve başka kadınlara zarar vermesini engellemek istiyorum. Adalet istiyorum. Bu konuda ihmalkar davranan herkes hakkında gerekeni yapacağız.”

DURUŞMA 4 KASIM’DA

Gamzenur’un avukatı Ezgi Parıldar Beyaz ise, "Müvekkilimin yaşadığı olay, derin üzücü ve toplumu da kanatan bir konu. Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülüyor. 4 Kasım'da ikinci celse görülecek. Pandemi sebebiyle duruşmalar yapılamadı. Bu nedenle ikinci celseyi bekliyoruz. Bizim amacımız sanığın tutuklu yargılanmasını sağlamak. Şu anda tutuksuz yargılanıyor. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

'GAMZENUR’UN YAŞADIĞI OLAYA ÖFKELİYİZ'

Gamzenur’a daima destek olduklarını belirten Bursa Kadın Meclisleri Temsilcisi Cemile Boncuk ise, şiddetin cinayetlerin durmasını istediklerini belirterek, "Gamzenin yaşadığı olaya elbette çok öfkeliyiz" diye konuştu.

(DHA)

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