Ankara’da çalıştığı kliniğin sahibi tarafından cinsel saldırıya uğrayan veteriner hekim, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B.’nin yanında çalıştırdığı veteriner hekim Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, sanık H.B. ile kendisine yardım ettiği belirtilen sanıklar S.D. ve H.Ş. hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanıklar H.B., S.D, ve H.Ş, mağdur veteriner hekim Ç.B., taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Davaya müdahillik taleplerinin alınmasıyla başlayan dava, sanık H.B.’nin savunmasının alınmasıyla devam etti. Olay tarihi olan 3 Nisan 2019’da öğle saatlerinde kliniğe çalışmaya geldiğini belirten H.B, Ç.B.’nin kendisine "hocam akşam çıkmadan biraz konuşabilir miyiz? Sıkıntılarım var" dediğini öne sürdü. Saat 19.30 sıralarında son hastaya baktıktan sonra kapıyı her zamanki gibi kilitlediğini anlatan H.B, "Ç.B., ’hocam müsaitseniz konuşabilir miyiz? İçki varsa içki de alabiliriz’ dedi ve mutfağa gitti. Sonra ben de mutfağa gittim. Masada meyve ve cips vardı. Bana ailevi ve maddi sıkıntıları olduğunu söyledi. Ona, ’ben seni anlıyorum sıkıntılar zamanla çözülecek. Ben senin yanındayım ilk geldiğin gibi değilsin ilerleme katediyorsun’ dedim. Ç.B., içkiyi çok hızlı içiyordu. Ben biraz yavaş içmesini söyledim" diye konuştu.

Ç.B.’nin bir müddet sonra midesinin bulandığını söylediğini ve ardından kusmaya başladığını ifade eden H.B, kendisinin de bir kaç bardaktan sonra sarhoş olduğunu söyledi. Ç.B.’nin tuvalete gittiğini ve burada kustuğunu anlatan H.B, Ç.B’nin yanına gittiğini, Ç.B.’nin kendisinden destek alarak ve koluna girerek mutfağa geçtiklerini kaydetti. H.B, bu olayın basında "Ç.B’yi zorla götürdüğü" şeklinde lanse ettiğini, gerçeğin bu şekilde olmadığını savundu. İlerleyen saatlerde davanın sanıklarından S.D.’yi aradığını, kendilerinin sarhoş olduğunu söyleyerek yardıma çağırdığını dile getiren H.B, "S.D, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında kliniğe geldi. Ona kapıyı açtım ve ’alkol beni de Ç.B.’yi de çarptı. Bana serum takar mısın?’ dedim. S.D bana serum taktı. Çay, kahve içtikten sonra gece yarısına doğru toparlanmaya başladım. Kendimi iyi hissedince klinikten ayrılarak Gölbaşı’ndaki evime gittim" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle taciz, tecavüzde bulunmadım, tehdit etmedim"

H.B, sabah saatlerinde S.D’NİN kendisini aradığını, Ç.B.’nin, kendisine, "sarhoş olduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum ama H.B hoca ile cinsel ilişki yaşadım gibi hissediyorum. Sabah kalktığımda kan olduğunu gördüm" dediğini ve Ç.B.’nin doktora görünmek istediğini aktardığını ifade etti. H.B, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de öyle bir şey olmadığını kendisine söyledim. Doktora gitmek üzere arabaya bindik. Kimse onu zorla arabaya bindirmedi. Arabada giderken ’dertleşmek istedin, sorunlarını anlattın ben de dinledim. Bu olayı ne aşamaya getirdin, ulaşmak istediğin ne?’ dedim. O da ’hocam ben çok alkol aldığım için hatırlamıyorum bakirelik testinin yapılmasını istiyorum. Beni jinekoloğa götürür müsün?’ dedi. Bir doktordan randevu aldım. Orada Ç.B.’yi muayene ettiler ve hiçbir problemin olmadığını söylediler. Ç.B., bana ’hocam kusura bakmayın ben böyle hissetmiştim rahatladım’ dedi. Ertesi gün polis kamera kayıtlarını isteyince anladım ki beni şikayet etmiş. Karakola gittik. İfade verdim ve savcılığa çıktık. Maalesef 45 gün tutuklu kaldım. Adli tıp sonuçları açıklanınca serbest kaldım. Ben Ç.B.’ye kesinlikle taciz, tecavüzde bulunmadım, tehdit etmedim."

"Sürekli beni yıpratmak, çelme takmak isteyen rakiplerim var"

H.B’nin savunmasının ardından sanığa sorular yöneltildi. Mahkeme başkanı, daha önce de taciz konularından H.B hakkında bazı iddiaların olduğunu hatırlatarak, bu konuda neler söyleyeceğini sordu. H.B, hakkındaki soruşturmalar sonucunda bir suçunun olmadığının kanıtlandığını belirtti. Ç.B.’nin avukatı Aslı Arıhan ise, "Bu tür cinsel suçlamalar neden hep sizin başınıza geliyor?" diye soru yöneltti. H.B, "Bu, benim başarılı olmanın belası. Üniversitede beni alt edebilecekleri bir konu yok. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Sürekli beni yıpratmak, çelme takmak isteyen rakiplerim var" cevabını verdi. "Hasan hocam aradı ’alkol aldık iyi değilim’ dedi"

Daha sonra H.B’nin kliniğinin ortağı sanık S.D.’nin savunmasına geçildi. S.D, "Saat 22.00 sıralarında hocam aradı ’alkol aldık iyi değilim’ dedi. Kliniğe gittim ve zili çaldım. hocam sallanarak aşağıya iniyordu. Destek vererek yukarıya çıkardım. Bana, Ç.B.’nin kustuğunu söyledi. Ç.B.’yi nöbetçi veteriner odasında yatarken gördüm. ’İyi misin?’ diye sordum ’hı ’hı diye cevap verdi. Hocaya serum taktım. Ç.B.’ye de serum takmamı isteyip istemediğini sordum. Bana ’evet’ cevabını verdi ve ona serum taktım" dedi.

Sabah olduğunda Ç.B.’nin kendisine "ne olduğunu hatırlamıyorum ama H.B hoca bana tecavüz etmiş olabilir" dediğini aktaran S.D, Ç.B.’ye bu kanaate nereden vardığını sorduğunu, Ç.B.’nin ise kan gördüğünü söylediğini anlattı. Ç.B. baygınken kendisine tacizde bulunduğu yönündeki iddia sorulan S.D., "Gece Ç.B.’nin yanında uyandığım, onu taciz ettiğim iddiasını da anlamış değilim. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben hep koridorda oldum, odasında bulunmadım. Ne yanında yattım ne de tehdit ettim" diye konuştu.

Daha sonra cinsel istismara yönelik delilleri temizlediği iddia edilen jinekolog doktor H.Ş.’nin savunmasına geçildi. H.Ş, sabah saatlerinde H.B’nin kendisini aradığını, durumu anlatıp randevu aldıklarını söyledi. H.Ş, "Bekaret kontrolü için Ç.B.’yi muayene ettim. İki yırtık olduğunu ancak bunun eski olduğunu gördüm. Bunu Ç.B. hanıma söyledim. İrkildi ve oturur pozisyona geçti. Kendisinin o ana kadar bakire olduğunu düşündüğünü söyledi. Geçmişte erkek arkadaşıyla yüzeysel ilişki olduğunu ve bakire olduğunu sandığını söyledi. Ben de öyle olmadığını söyledim. Bana ’bundan H.B’ye beye bahsetme’ dedi. Bana ’swap alacak mısınız?’ diye sordu. Ben ona bunu adli makamların alabileceğini söyledim. Sonra H.B’nin beyin yanına geçtik ve bir sıkıntının olmadığını söyledim. Ç.B. hanıma da kartvizitimi verdim. Akşam cep telefonum çaldı isimsiz numaraydı. Normal bir ses tonuyla kendisinin Ç.B. olduğunu söyledi. Bana, ’dün cinsel şiddete uğradım kafamı duvardan duvara vurdu’ dedi. Ben de polise bildirmesini söyledim. O klinikten ayrılacağını söyledi sonra görüşmeyi kapattık" iddialarında bulundu.

"Yaşadığım şeyi anlatmak çok zor kusura bakmayın"

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından Ç.B., psikolog eşliğinde ifade verdi. Başından geçenleri anlatan Ç.B.’nin sık sık gözyaşlarına boğulduğu, görüldü. Ç.B., şunları anlattı:

"Yaşadığım şeyi anlatmak çok zor kusura bakmayın. Olay gecesi nöbetteydim. H.B., o gece bir hasta vardı onu muayene etti. Muayene sonrası aç olduğunu, yemek yedikten sonra gideceğini söyledi. Benden yemek ısıtmamı rica etti. Ben de mutfağa çıktım. Ben çıktıktan sonra kapının kilitlendiğini duydum. Normalde birden fazla kişi klinikte varsa kapı kilitlenmez. H.B hoca, arkadan geldi ve ’cipsle birlikte içki aldım onu içeceğim’ dedi. Hoca, ’alkol içer misin?’ diye sordu. Ben de ’alkol kullanmadığımı biliyorsunuz ısrar etmeyin’ dedim. O yine de bir bardak çıkardı ve doldurdu. Ben yine içmeyeceğimi söyledim kendisine. Ne kadar içtiğini hatırlamıyorum. Bir süre sonra ’sen çok güzel kızsın’ şeklinde ifadeler kullandı. Ben de ’teşekkür ederim ama neden böyle şeyler kullanıyorsunuz?’ diye sordum. Bir süre sonra H.B fotoğrafımızı çekmeye başladı. Fotoğraf çekerken birden sol yanağımdan öptü. Geri çekildim ’ne yapıyorsunuz?’ dedim. Bu sırada vücuduma dokunmaya başladı."

"02.00 sıralarında kendimi nöbetçi veteriner hekim odasında uzanıyor halde buldum"

Ç.B., bunun üzerine H.B’den uzaklaşmaya çalıştığını ancak sanığın izin vermediğini kaydetti. H.B’nin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Ç.B., "Beni geriye doğru yatırdı ve birkaç kez kafamı duvara vurdu. O an şok geçirdim. Bir anda ağzımı sıktı ve alkol şişesini ağzıma getirdi. Ya alkolü içecektim ya da boğulacaktım. Alkolü içmek zorunda kaldım. Kaçmaya başladım ama beni yakaladı. Sonra saçımdan tuttu ve beni yere fırlattı. Sırtımı ve kafamı vurduğum için hareket edemedim. ’Ne yapıyorsun?’ dedim o da küfür etmeye başladı. Kanatacak şekilde kafamı yere vurmadı ama kendimden geçmeye başladım. Daha sonra üzerime çıktı. Hiç hareket edemedim donup kaldım. Sonrasında formamın alt kısmını sıyırdı ve tecavüz etmeye başladı. Sonra bayıldım ve kendimden geçtim. Sonra saat 02.00 sıralarında kendimi nöbetçi veteriner hekim odasında uzanıyor halde buldum. Uyandığımda bulanık görüyordum. Hiçbir şey net değildi" diye konuştu.

"Birine haber verirsen senin buradan ölün çıkar"

Uyandığında koluna serum takılı olduğunu gördüğünü anlatan Ç.B., onu yırtmaya çalıştığını, bu sırada da üzerinde yoğun şekilde idrar kokusu aldığını ve midesinin bulandığını söyledi. Sanık D.’nin bu sırada odaya girdiğini dile getiren Ç.B., "Bana, serumu çıkartmamam gerektiğini söyledi. Üzerimi değiştireceğim için dışarıya çıkmasını istedim. Üzerimi değiştirdikten sonra Serkan Durmaz odaya geri geldi. Ona, ’H.B bey bana tecavüz etti çok kötüyüm’ dedim. Bana ’sen onu, bunu bırak. Hocayla bir şey yaşamışsın. Sen akıllı bir insansın bunu kimseye söylemeyeceksin, polise haber vermeyeceksin. Eğer haber verirsen senin buradan ölün çıkar’ dedi. Çok korkmaya başladım. Bana ’annen aramış. Şimdi onu arayacağım ve ona iyiyim dışında başka bir şey söylersen burada ölürsün ailene bir daha kavuşamazsın’ dedi. Ben çok korktum. O an istese beni öldürebilirdi. Sonra annemi aradı. Anneme ’iyiyim merak etme’ dedim. Ama diğer kelimeleri söyleyemedim ’anne bana yardım et’ diyemedim boğazımda kaldı. Sonra yine bayıldım ve kendimden geçtim" şeklinde konuştu.